لابورت: مانشستر سيتي يجب أن يحافظ على سانيه

تألق كبير للألماني الشاب أمام فريقه القديم أوروبياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد إيمريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي، بأداء وروح فريقه بعد العودة أمام شالكه في دوري الأبطال، وخص زميله ليروي سانيه بالثناء بعد تألقه أمام فريقه السابق.

ودخل سانيه في الشوط الثاني وسجل التعادل لسيتي من ركلة حرة مميزة، وأضاف الفريق هدفاً ثالثاً عبر رحيم ستيرلينج قلب به تأخره بهدفين لانتصار بالثلاثة.

وقال لابورت للموقع الرسمي لناديه: "دائماً ما نحارب حتى النهاية، نملك الجودة لفعل تلك الأمور في المباريات".

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تمريرة رائعة ✅

تحرك رائع ✅



لكن مبابي لم ينجح في ترجمتها بنجاح داخل مرمى مونبلييه ❌🥅 pic.twitter.com/iYdwvAfU8K — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

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وواصل: "ليروي لاعب جيد للغاية وجميعنا نعرف ما هو قادر على فعله، هو موهبة كبيرة ولكن صغير في السن ويجب أن نحافظ عليه ونحميه".

ويلعب سيتي في المباراة المقبلة أمام تشيلسي في نهائي كأس كاراباو الأحد المقبل في سعيه لأولى ألقابه لهذا الموسم.

ويخوض الفريق لقاء العودة على ملعب الاتحاد مع شالكه بعد ثلاثة أسابيع من الآن في مارس المقبل.