لابورت: سعيد في مانشستر سيتي رغم الإيقاف الأوروبي

إيمريك لابورت لا ينوي الرحيل عن مانشستر سيتي رغم عقوبة الإيقاف الأوروبي

قال المدافع الدولي الفرنسي إيمريك لابورت إنه سعيد مع مانشستر سيتي في الوقت الحالي ولا يفكر إطلاقًا في مغادرة الفريق رغم العقوبة الأوروبية.

وكان مانشستر سيتي قد عوقب الإيقاف لمدة موسمين عن المشاركة الأوروبية بسبب اختراق قوانين اللعب المالي النظيف ومحاولة إخفاء ذلك.

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وقد أثار الغياب عن دوري أبطال أوروبا مخاوف إدارة مانشستر سيتي، حيث أن اللاعبين سيبدأون رحلة البحث عن أندية تضمن لهم مشاركة في المنافسات الأوروبية.

وحول ذلك، قال لابورت إن الغياب عن دوري أبطال أوروبا سيضر الجميع في مانشستر سيتي كلاعبين وإدارة، ولكنه رغم ذلك لا يفكر في الرحيل.

وأضاف: "أنا سعيد للغاية هنا في مانشستر سيتي. أستمتع بكرة القدم وأمارسها بشكل يرضيني، نحن نقوم بأشياء رائعة، في العامين الماضيين فزنا بـ 8 ألقاب"

وتابع: " إنهم يثقون بك ويجب أن تكون محترفًا، هذا النادي يساعد لاعبيه كثيرًا، لذا يجب عليك اتباع ما يقولونه وعلينا أن نكون أكثر مسؤولية في هذه الحالة"

بعد إيقاف الدوريات الأوروبية - كرة القدم تنتقل لمواقع التواصل الاجتماعي

يذكر أن مانشستر سيتي كان قريبًا من الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه في ذهاب ثمن النهائي على ريال مدريد، ولكن البطولة توقفت بسبب فيروس كورونا.