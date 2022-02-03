لابورتا يوضح موقف برشلونة من الدخول في صفقة هالاند

تحدث جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن احتمالية تعاقد فريقه، مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأصبح المهاجم النرويجي هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية، بعد مستواه الذي قدمه رفقة بوروسيا دورتموند، وستعمل الكثير من الفرق على التعاقد معه في الصيف المقبل بعد تأكد بند الشرط الجزائي في عقده.

وأكدت التقارير الصحفية عن وجود بندًا في عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند، سيتم تطبيقه بداية من الصيف المقبل، يسمح للاعب بالرحيل عن فريقه في حال دفع الشرط الجزاء البالغ 80 مليون يورو.

وأبدت العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة، رغبتها في الحصول على خدمات المهاجم الشاب 21 عامًا، وعلى رأسها ريال مدريد، ومانشستر سيتي، وغيرهم.

وربطت التقارير الصحفية برشلونة بالتعاقد مع هالاند، ليخرج لابورتا ويتحدث عن الأمر ويقول: "في الوقت الحالي في برشلونة نحن مشغولون، لدينا موسم معقد وكل تركيزنا الآن منصب على الدوري الإسباني والدوري الأوروبي".

وتابع: "متطلبات الجهاز الفني توجد إدارة رياضية تهتم بهذا الأمر بشأن التعاقد مع اللاعبين المميزين، ولكني أحاول أن أعيش الواقع، بالرغم من أنني شخص عاطفي".

جدير بالذكر أن هالاند هذا الموسم مع بوروسيا دورتموند، نجح في تسجيل 23 هدفًا وصنع ستة آخرين، خلال 20 مباراة خاضها مع دورتموند في كافة المسابقات.