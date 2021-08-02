لابورتا يوجه رسالة إلى الليجا ويلمح لرحيل موهبة برشلونة

ما الذي قاله لابورتا؟

وجّه جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، رسالة إلى رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس كما ألمح إلى إمكانية بيع إيلاش موريبا في الصيف الجاري.

برشلونة يرغب في منح ليونيل ميسي عقدًا جديدًا وتوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب لكن بسبب لوائح رابطة الليجا فلن يتمكن من تسجيل اللاعب سوى بعد تقليل سقف الرواتب.

كما أنّ النادي الكتالوني حاول تمديد عقد موريبا لكن اللاعب يرغب في الحصول على راتب أعلى من راتبه الحالي البالغ 2 مليون يورو وهو ما ترفضه إدارة النادي الكتالوني.

ما الذي قاله لابورتا عن عقد ميسي؟

وقال لابورتا في مؤتمر تقديم إيمرسون لاعبًا لبرشلونة: "نحن نعمل على تمديد عقد ميسي وتواجده مع الفريق قبل مباراة يوفنتوس في بطولة جوان جامبر يوم الأحد المقبل، وأعتقد أنّ الأمور تسير في الطريق الصحيح".

وتابع: "أشكر رئيس نادي خيتافي، أنخيل توريس، على دعمه لنا لبقاء ميسي في الليجا، البرغوث هو مرجع عالمي وبالطبع نحتاجه معنا".

رئيس نادي برشلونة وجّه رسالة إلى الليجا بقوله: "نستطيع تسجيل الصفقات الجديدة ولكن لن نتمكن من إبرام أي صفقة أخرى وتسجيلها في الدوري الإسباني. نود فقط بعض المرونة من الرابطة لنستطيع تطوير الفريق وبناء المشروع الرياضي".

ما الذي قاله لابورتا حول موريبا؟

أما بالنسبة لموقف موريبا من التمديد، فعلّق لابورتا: "نحاول أن نتجنب مثل هذه الأزمة في المستقبل، لا نرغب أن يصبح متبقي للاعب موسم واحد فقط في عقده ونعرض عليه التجديد".

وواصل: "نود توجيه رسالة للاعبي الأكاديمية، نحن لا نريد لاعبين قمنا بكل شيء لأجلهم في لا ماسيا ويرفضون التجديد وفقًا لسياسة النادي ثم يرحلون بالمجان دون أي مكسب مالي أو رياضي من ورائهم".

ما الذي قاله لابورتا حول أنطوان جريزمان؟

واختتم: "أرى أنّ جريزمان لاعب محترف وظهر ذلك في المباريات الودية السابقة التي لعبها بشكل جيد، فأمام شتوتجارت قاتل أكثر من أي لاعب آخر. نحن ننتظر لو تلقينا عرضًا جيدًا لأجله ولكن إن لم يكن ذلك فهو مرتبط بعقد مع برشلونة وسعداء بوجوده معنا".

واعتبرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ تصريحات لابورتا حول موريبا تعني أنّ اللاعب قد يرحل في الصيف الجاري حال رفض توقيع عقد جديد بشروط النادي.

جدير بالذكر أنّ عقد موريبا ينتهي في صيف 2022 وهناك اهتمام من ريال مدريد وتشيلسي بضمه.

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