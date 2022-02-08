لابورتا يكشف رسائل تورط بارتوميو في صفقة جريزمان

يواصل جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الكشف عن قضايا الفساد الاقتصادي المتعلقة بالإدارة السابقة للنادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

وكان نادي برشلونة اتخذ قرارًا بتقديم شكوى إلى النيابة بشأن صفقة أنطوان جريزمان التي عُقدت في 2019.

واستند لابورتا في مزاعمه على أوراق تكشف عن وجود أموال تم صرفها من تحت الطاولة من أجل إتمام ذلك التعاقد.

ما هو الجديد بخصوص صفقة جريزمان؟

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن الأوراق التي قدمها لابورتا إلى المحكمة من أجل التنديد بالإدارة السابقة.

واحدة منها كانت رسالة بريد إلكتروني مسربة، والتي يعود تاريخها إلى عام 2017، عندما بدأ نادي برشلونة مفاوضات لمحاولة إغلاق توقيع جريزمان مع المحامي الجنائي خوسيه أنجيل جونزاليس فرانكو لاتخاذ بعض الاختصارات في عملية التوقيع وحصل على عمولة 5%.

ليس هذا فحسب، بل تواجد بريد إلكتروني مع شقيقة اللاعب الفرنسي والتي تطلب فيه 40 مليون يورو من أجل إسراع إتمام الصفقة.

كيف وصل جريزمان في النهاية إلى برشلونة؟

وانضم جريزمان إلى برشلونة في صيف 2019، ودفعت إدارة برشلونة حينها قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد والبالغة 120 مليون يورو.

ولم تكلل رحلة وصول الفرنسي إلى "كامب نو" بالنجاح وعاد في صيف 2021 إلى أتلتيكو مدريد مرة أخرى على سبيل الإعارة على أن يتولى روخي بلانكوس دفع راتب اللاعب ولديه خيار شراء إلزامي حال رغب في ذلك.

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