لابورتا يعلن بداية مرحلة جديدة في تاريخ برشلونة

كشف جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة عن بداية مرحلة جديدة للفريق الكتالوني في عام 2022، أثناء حديثه لجمهور فريقه في رسالة، بمناسبة العام الجديد.

ووعد رئيس الفريق الكتالوني، في رسالته بأن يكون العام الجديد للفريق، مختلفًا تمامًا وأكد على أنه سيعمل على تعافي النادي من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به في السنوات الأخيرة.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، رسالة الفريق الكتالوني وجاء فيها: "في هذا الوقت من كل عام، نقوم بسرد ما قمنا به خلال العام المنصرم، ونحتفل بالعام الجديد، ولكن قبل أي شيء أتمنى للجميع دوام الصحة والعافية والحماية من جائحة كورونا".

وأضاف: "لقد كان عام 2021 مليئًا بالتقلبات، ولكن إدارة برشلونة قررت بداية مرحلة جديدة، نقوم خلالها ببناء فريق كرة قدم قوي به العديد من اللاعبين الشباب سواء من أكاديمية لامسيا أو من الخارج".

وأكمل: "وسيكون عام 2022 مليئًا بالعمل، وسيواصل مجلس الإدارة الذي أتشرف برئاسته على العمل من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للنادي، ليعود الفريق إلى المكانة التي يستحقها في كافة المجالات".

وأتم لابورتا رسالته قائلًا: "سنقوم كل تلك الأمور من خلال ثقتنا في أنفسنا، من أجل إعادة السعادة للجماهير، أتمنى أن تكون سنة 2022 سعيدة عليكم، وفي النهاية عليكم بزيارة برشلونة".

جدير بالذكر أن برشلونة سيحل ضيفًا على ريال مايوركا، مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني، في أول مباريات الفريق بعام 2022.