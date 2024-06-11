لابورتا يطلب النجدة .. السعودية طوق النجاة الأخير لإنقاذ برشلونة من الغرق!

الرئيس يخطط لصفقات ضخمة هذا الصيف

كشفت تقارير صحفية، عن كواليس جديدة بشأن دور السعودية في إنقاذ برشلونة من الأزمة المادية الطاحنة التي يمر بها النادي حاليًا.

وكانت تقارير صحفية، قد ربطت أسماء بعض نجوم برشلونة مثل رافينيا، كليمونت لينجليه، جواو فيليكس والحارس تير شتيجن، بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن الأمر يتعدى حدود صفقات الانتقالات بين الناديين، بل إن هناك تخطيطًا لتوقيع اتفاقات رعاية من السعودية للنادي الكتالوني مما يساهم في إنقاذه من هذه الضائقة المادية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت أنه على عكس ما أعلنه الرئيس جوان لابورتا، في بيان رسمي بأن برشلونة ليس بحاجة لإجراء عمليات بيع، سيتعين على النادي التخلص من 3 أو 4 لاعبين لا يتناسبون مع مشروعه الجديد وذلك للتخلص من رواتبهم الضخمة وتوفير ملايين في ميزانية النادي.

وتابعت: "إدارة برشلونة ترى أن السوق في السعودية هي الأنسب لهذه الخيارات، بل إن هناك مفاوضات حدثت بالفعل بين الطرفين بشأن بعض الأسماء في خط الدفاع مثل أراوخو، كوندي وكريستنسن، وحدد النادي الكتالوني أسعارًا للتخلي عنهم".

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن هناك العديد من السبل المتاحة في هذا الشأن، لأن الأندية السعودية لديها شركات قوية حريصة على الارتباط بعلامة برشلونة التجارية، ولذلك ستكون هناك مفاوضات بين هذه الأطراف خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت "سبورت" أن برشلونة يعمل في الوقت الحالي على إنهاء صفقة بيع حقوق "الاستوديوهات" من أجل الوصول إلى حالة اتزان مالي وتوفيق أوضاعه بالنسبة لقانون اللعب المالي النظيف، ومن ثم سيكون متاحًا له توقيع اتفاقيات في المنطقة العربية.