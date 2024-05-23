أجواء متوترة داخل النادي الكتالوني

النيران تفتح من كل حدب وصوب في برشلونة على رئيس النادي جوان لابورتا، خصوصًا في ظل التصريحات المتناثرة هنا وهناك عن احتمالية رحيل المدرب تشافي هيرنانديز عن النادي الكتالوني.

الصحفي الإسباني ديفيد سانشيز قال في تصريحات عبر "راديو ماركا": "أعتقد أن أنباء إقالة تشافي مجددًا ما هي إلا تستر على (فضيحة التأييد)".

هذا المصطلح يصف التقارير التي صدرت مؤخرًا عن دفع أحد جهات توريد الأموال لبرشلونة أموال التأييد الشخصي لمجلس إدارة لابورتا في الانتخابات الأخيرة بالمخالفة للوائح.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف سانشيز: "هذا هو التفسير الوحيد الذي يمكنني العثور عليه لإذلال أسطورة مثل تشافي علنًا".

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وبعد أن أعلن تشافي رحيله عن برشلونة، أعلن النادي الكتالوني بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أن المدرب باق في منصبه لنهاية عقده، لكن الأنباء عادت للاشتعال مجددًا حول إمكانية وصول هانزي فليك بديلًا لتشافي في برشلونة.