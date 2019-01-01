لابورتا يدعم بيكيه ضد إدارة برشلونة

تعرف على موقف لابورتا من أزمة بيكيه مع إدارة الفريق

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أعلن خوان لابورتا، رئيس برشلونة الأسبق، دعمه للقائد الثالث للفريق الكتالوني، جيرارد بيكيه، عقب تصريحاته التي هاجم فيها إدارة الفريق.

برشلونة كسر عقدة الانتصار خارج الأرض وفاز على خيتافي 2-0 في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

بيكيه صرّح عقب الفوز على خيتافي في الدوري الإسباني بأن إدارة الفريق تستغل الصحافة لانتقاد اللاعبين وتحميلهم اللوم الكامل على النتائج السلبية.

وقال لابورتا عبر حسابه بموقع "تويتر": "كل الدعم لجيرارد بيكيه في كل محاولاته لدعم الفريق والدفاع عنه أمام التصرفات الغبية من الإدارة في حق برشلونة".

وكان اللاعبون قد منعوا عدد من الصحفيين الانضمام لهم في البعثة المسافرة إلى مدريد لخوض مباراة خيتافي بعد عدة انتقادات شملتهم.

الانتقادات أغلبهم توجهت إلى لويس سواريز بسبب تأجيل عمليته الجراحية وعثمان ديمبيلي لكونه رفض الدخول ضمن صفقة نيمار دا سيلفا وكذلك بعد دعوة العشاء التي نظمها بيكيه يوم الأربعاء الماضي للاعبين فقط.

جدير بالذكر أنّ صحيفة "ماركا" أكدت أنّ هناك عدد من الصحفيين مقربين من المدير الرياضي السابق، بيب سيجورا، وبعد استقالة الأخير يستغلهم لجعل اللاعبين كبش فداء لأخطاء الإدارة.