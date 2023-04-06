لابورتا يبرر موقف برشلونة من قضية نيجريرا!

أرسل رئيس برشلونة جوان لابورتا، رسالة إلى أعلى هيئات كرة القدم الأوروبية والعالمية، من أجل الحديث عن قضية البلوجرانا مع نائب رئيس لجنة التحكيم السابق.

وتم اتهام برشلونة بدفع أموال، لشركة تنتمي لنائب رئيس لجنة التحكيم الإسبانية السابق إنريكيز نيجريرا، مقابل التلاعب بنتائج المباريات لصالح البلوجرانا.

ووفقًا لراديو كتالونيا، خاطب لابورتا الأربعاء الماضي رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس الفيفا، لمطالبتهم بعدم اتخاذ موقف ضد برشلونة والحكم المسبق عليه.

كما أوضحت الشبكة أن رد رئيس برشلونة، افترض بالفعل أن النادي الكتالوني كان سيستفيد من الحكام في مبارياته، مقابل ما يدفعه لنيجريرا.

تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي، تحدث في مقابلة سابقة عن القضية قائلًا:" يبدو لي أنها واحدة من أخطر الحالات في كرة القدم منذ أن تعاملت معها".

يذكر أن اتصل لابورتا أيضًا برئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عبر الهاتف لإعطائه توضيحات وتحديد موقف نادي برشلونة.