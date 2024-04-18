"انهض ولا تستسلم" .. لابورتا يتحدى ريال مدريد برسالة مع مشجع برشلونة!

"كنا نحلم بنهائي دوري الأبطال ولكن!"

رفض جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، الاستسلام لنغمة التشاؤم بعد وداع فريقه منافسات دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، وذلك قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو، الأحد المقبل.

وتمثل تلك المواجهة أهمية كبيرة للفريقين في صراع التتويج بلقب الدوري، حيث يتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 78 نقطة بعد 31 جولة، ويتواجد البارسا خلفه بفارق 8 نقاط.

وتحدث لابورتا لأحد مشجعي برشلونة الذي أقر بأنه يعاني من "خيبة أمل"، لكن رئيس البارسا، رد قائلًا: "نحن ذاهبون إلى مدريد للفوز بالكلاسيكو".

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وأشار لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن جمهور برشلونة كان يحلم بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، خصوصًا بعد الفوز على باريس سان جيرمان في عقر داره، لكن الظروف لعبت ضدهم.

وأضاف: "أشعر بحزن شديد، كانت لدينا آمال كبيرة، وكان هذا هو الأمر الجوهري، كنا جميعًا متحمّسين للتأهل إلى نهائي دوري الأبطال وليس نصف النهائي فقط".

وتابع لابورتا: "الآن حان الوقت لتجاوز خيبة الأمل هذه، لا خيار سوى النهوض والذهاب إلى مدريد للفوز".

ويحتاج برشلونة إلى حسم الكلاسيكو لصالحه، من أجل تقليص الفارق مع ريال مدريد إلى 5 نقاط فقط، لكن فوز الميرنجي سيقرب كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي كثيرًا من حسم لقب الليجا، لأن الفارق وقتها سيصبح 11 نقطة.