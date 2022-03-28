لابورتا: ميسي الأفضل في العالم لكن لا نفكر في عودته، وهذا موقفنا من صلاح

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن أمر عودة ليونيل ميسي القائد السابق للفريق في الفترة المقبلة غير مطروح في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح إذاعة "راديو كتالونيا"، وتطرق خلالها للحديث عن الثنائي محمد صلاح وروبرت ليفاندوفسكي.

وقال لابورتا: "لا يوجد أي محادثات مع ليونيل ميسي، لقد فعلنا كل شيء ممكن قبل أن يرحل، لكن سيكون من الرائع أن نراه في افتتاح كامب نو الجديد في 2025".

وأضاف: "لم أتلق أي رسالة من ميسي أو من أي شخص قريب منه بشأن عودته إلى برشلونة، ونحن لا نفكر في ذلك بالوقت الحالي، هو الأفضل في العالم لكننا نبني فريقًا شابًا".

وأردف: "قمنا بكل ما لدينا حتى يبقى، لا أتحدث معه مثل السابق، وذلك الأمر يزعجني، وفي النهاية برشلونة هو منزل ميسي، لكننا لم يكن من الممكن أن نضع النادي في خطر".

وأكمل عن المفاوضات مع محمد صلاح وروبرت ليفاندوفسكي: "جميع اللاعبين الكبار في العالم يريدون القدوم لبرشلونة، لكنني لا أريد أن أجعل الأمور صعبة، أنا ليس في حاجة إلى ذلك".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد رحل عن صفوف برشلونة في الصيف بشكل مجاني وانضم لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي ولم يقدم أفضل نسخة له حتى الآن وربطته تقارير عديدة بالعودة لصفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية.