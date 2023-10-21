لابورتا مهاجمًا بيريز : تاريخ برشلونة ليس قذرًا وانتظروا نسختنا الأفضل بالتاريخ!

ثقة من رئيس النادي الكتالوني في البراءة الكاملة

رسائل شديدة اللهجة أطلقها جوان لابورتا رئيس برشلونة، في ظل الاتهامات الموجهة للنادي الإسباني في قضية نيجريرا الشهيرة.

برشلونة تم اتهامه بشكل رسمي بدفع الرشاوي إلى خوسيه نيجريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الإسبانية لمحاولة التأثير على الأداء التحكيمي في المباريات المحلية، وتم توجيه الاتهام نحو لابورتا كذلك بدفع الرشوة.

وخلال تواجده باجتماع الجمعية العمومية للنادي لعرض الحسابات المالية والميزانية، قال لابورتا في تصريحات نارية:"العقبات تأتي من الخارج والمنظمات التي لا تريد لنا النجاح، إنهم يهاجموننا لأننا نقوم بعمل جيد مرة أخرى".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل حديثه:"تاريخ برشلونة ليس قذرًا، إنها حملة تشوية غير مسبوقة ولا يمكننا السماح بذلك، لن يجدوا أي شيء، يقولون إننا ندفع للحكام وليس لديهم أي دليل بينما لدينا نحن معلومات مقددمة من الخدمات الاستشارية للحكام".

وأما عن مصطلح "المدريديزما الاجتماعية" وتأثير ريال مدريد على الرأي العام:"لم يقضوا وقتًا ممتعًا مع أفضل نسخ برشلونة في التاريخ، لقد عشنا فترات مجيدة لأننا فزنا ولعبنا كرة قدم رائعة، تراجعنا بعدها ومرت بضع سنوات وبدأ يظهر برشلونة جديد يتحسن باستمرار ولهذا السبب يهاجموننا، علاوة على ذلك فإن الرئيس الذي كان لديهم وقتها هو نفس الرئيس الحالي".

وتابع:"قضية نيجريرا استغلها البعض للإضرار بسمعة برشلونة، إنهم لا يحبون أننا أكثر من مجرد نادي، هناك نزعة مدريدية اجتماعية في العاصمة تظهر في النواحي الاقتصادية والمالية والإدارية".

وشدد لابورتا على ثقته في حصول برشلونة على البراءة في الإجراءات القانونية الحالية سواء عاجلًا أم آجلا، طمحًا في تكرار أفضل نسخة من برشلونة في التاريخ.

وعن الوضع المالي للنادي:"سنقدم ربحًا قدره 304 مليون يورو وميزانية لموسم 2023/2024 تبلغ 850 مليونًا، وربحًا قدره 11 مليونًا بدون روافع اقتصادية في ظل الانتقال إلى ملعب مونتجويك".

وفي نهاية حديثه أكد لابورتا على دعمه الكامل لمشروع المدرب تشافي هيرنانديز، كما وصف مشروع كامب نو الجديد بالأهم في التاريخ لمساعدة النادي على التعافي الاقتصادي والاستمرارية في المستقبل.