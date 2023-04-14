لابورتا مصر على حسم عودة ميسي .. تطور جديد في خطة برشلونة لإعادة ليونيل!

علي رفعت
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Lionel Messi PSG 2022-23Getty
برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجاباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1ليونيل ميسي

جوان لابورتا يحاول من جديد!

كشف جيرارد روميرو المقرب من نادي برشلونة أن جوان لابورتا رئيس النادي مصر على إعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق من جديد.

جاء هذا بحسب ما ذكر عبر برنامجه عبر الإنترنت والذي تحدث فيه عن تفاصيل محاولات لابورتا من أجل إعادة لاعب باريس سان جيرمان الحالي لصفوف برشلونة.

وأوضح روميرو أن لابورتا قدم خطة لرابطة الدوري الإسباني بنهاية شهر مارس الماضي، أوضح من خلالها كيف يمكنه أن يعيد ميسي دون أن يتعارض ذلك مع اللعب المالي النظيف.

لكن رد رابطة الدوري الإسباني وقتها كان أن الخطة لن تكون كافية لإعادة ميسي دون تعارض مع قوانين اللعب المالي النظيف، لذلك سيقدم لابورتا نسخة محسنة من تلك الخطة قريبًا بحسب روميرو، ومن المنتظر الموافقة عليها.

جدير بالذكر أن ميسي سيكون حرًا للرحيل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري دون قيود أو أموال بسبب نهاية عقده بحلول نهاية يونيو القادم.

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