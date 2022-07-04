لابورتا: متأكد من قدرة برشلونة على حصد السداسية من جديد!

جوان لابورتا متفائل للغاية بمستقبل النادي الكتالوني.

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة إلى أنه يهدف إلى إعادة أمجاد النادي الكتالوني من جديد بعد غياب الفريق عن الألقاب مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلها على لسانه "راديو كتالونيا"، وأكد خلالها أن هدفه هو العودة للفوز بالثلاثية أو السداسية من جديد.

وقال لابورتا: "نعمل مع الإدارة الرياضية في الوقت الحالي، لو نجحنا في تفعيل الرافعة الاقتصادية الثانية سنتمكن من التوقيع مع اللاعبين وفسخ عقود هؤلاء الذين لا يريدهم المدير الفني".

وأضاف عن موقف عثمان ديمبيلي بالرغم من الأنباء حول قربه من التجديد: "لا يوجد أي تغيير في موقف اللاعب".

وأردف: "لدي الثقة في قدرة النادي على الحصول على الثلاثية والسداسية من جديد، نريد إعادة تلك اللحظات من جديد".

وكان لابورتا قد أكد في تصريحات صحفية قبل ساعات على رغبته في الإبقاء على الهولندي فرينكي دي يونج وعدم بيعه لمانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أعلن بالفعل عن التوقيع مع الثنائي فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن من صفوف ميلان وتشيلسي على التوالي بشكل مجاني.