لابورتا: كنا بحاجة إلى ليفاندوفسكي لاستعادة كبريائنا

لابورتا يمدح نجم برشلونة

أشاد جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني وماتيو أليماني المدير الرياضي بنجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي.

وحضر جوان لابورتا وماتيو أليماني،مساء اليوم إلى كينوتيكا بقصر الثقافة والعلوم في وارسو (بولندا) لدعم روبرت ليفاندوفسكي في عرض فيلمه الوثائقي "Unknown Lewandowski" والذي سيعرض يوم الجمعة القادمة على أمازون برايم.

وقال لابورتا في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "نحن مدينون بهذه الصفقة لوكيله بيني زهافي ولزوجته الذي أعتقد أنها كانت أيضًا تؤيد الانتقال إلى برشلونة لقد أراد ذلك روبرت أيضًا وبالنسبة لنا فهو رمز وأردنا إعادة الفرح إلى مشجعو برشلونة ونجح الأمر في هذه اللحظة التاريخية".

وتابع: "كنا بحاجة إلى توقيع مثل هذا لاستعادة كبريائنا والتواصل مع تاريخنا وإضفاء السعادة على جميع "مشجعي برشلونة".

وأضاف رئيس برشلونة: "روبرت رجل رياضي عظيم ولديه موهبة في تسجيل الأهداف لكن قبل كل شيء أنا أحترمه كشخص إنه محترف رائع ويهتم أيضًا بزملائه في الفريق والجو الجيد في الفريق وهذا ضروري للنجاح، روبرت هو الشخص الذي يولي الكثير من الاهتمام لكل شئ".

وتحدث ماتيو أليماني مدير الكرة في برشلونة إلى نفس الوسيلة الإعلامية قائلًا: "نحن سعداء جدًا معه ما عرفناه من قبل نراه كل يوم وكل جلسة تدريبية وكل لحظة، ليس فقط في المباريات وليس فقط عندما يسجل الأهداف إنه مثال للجميع وخاصة للاعبين الشباب الذين هم كثيرون في فريقنا، إنه يوضح كيف تكون محترفًا للغاية وكيف تكرس نفسك بالكامل لمهنتك وتعتني بنفسك وتدرب 100٪ لهذا السبب نحن محظوظون لوجوده في الملعب ولكن أيضًا على أساس يومي لأنه مثال رائع للجميع".

ويتصدر ليفاندوفسكي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 15 هدقًا.