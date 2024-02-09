لابورتا في مأزق.. برشلونة ينتظر 100 مليون يورو لإنهاء "عصر الظلام"

ميركاتو الصيف مُهدد بالفشل في كامب نو

تمثل الأزمة المادية التي يعاني منها برشلونة، صداعًا مزمنًا في رأس جوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، مع بدء العد التنازلي للميركاتو الصيفي المقبل.

برشلونة خرج من الميركاتو الشتوي المنصرم بصفقة وحيدة وهي التعاقد مع البرازيلي فيتور روكي، وذلك بسبب القيود المالية التي تكبل الإدارة وتحرم الفريق من التعزيزات المُلحة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن الوضع الاقتصادي لبرشلونة حساس للغاية، حيث يحتاج النادي إلى سداد 40 مليون يورو من أجل فتح مجال لتعاقدات جديدة في الصيف، وذلك من أجل الوصول إلى حالة اتزان بشأن قانون اللعب المالي النظيف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "هناك 60 مليونًا أخرى سيكون النادي الكتالوني في حاجة إليها بأسرع وقت، والتي ينتظر الحصول عليها من بيع 49٪ من ستوديوهات برشلونة. في المجمل، هناك 100 مليون يجب على برشلونة الحصول عليها، حتى يتمكن من تسوية أموره وفتح الطريق لصفقات جديدة".

وأوضحت الصحيفة، أن النادي خطط للحصول على 200 مليون يورو، ولم يدخل خزينته سوى 40 مليونًا، ويتبقى أمامه 160 مليون منها 100 مليون، يجب أن تصل قبل 31 أغسطس المقبل، من أجل السماح للنادي بإبرام صفقات وقيد اللاعبين الجدد.

وتعهد لابورتا في تصريحات سابقة، بأن ناديه سيحقق ضوابط قانون اللعب المالي النظيف في أقرب وقت، وسينهي النادي هذه الفترة المظلمة، لكن ما حدث في الميركاتو الشتوي يؤكد أن الصورة لا تزال قاتمة خصوصًا مع رغبة النادي في تعزيز صفوفه والتعاقد مع مدرب جديد في المستقبل القريب.

وعلى المستوى الرياضي، يستهدف برشلونة الحفاظ على الثنائي المعار جواو كانسيلو وجواو فيليكس، بضمهما نهائيًا من مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، بخلاف مدافع جيد، وهذا يمثل بالفعل إنفاقًا كبيرًا من المال، يمكن أن يقترب من 100 مليون يورو، ومن دون هذا المبلغ لا يمكن استبعاد بيع لاعب مهم على الإطلاق قريبًا.