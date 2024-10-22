"أنت مدين لنا".. لابورتا يطالب فليك بقهر بايرن ميونخ على غرار 8-2!

ماذا قال رئيس برشلونة؟

تحدث جوان لابورتا رئيس برشلونة، مع الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق، عن الخسارة الكبيرة التي أذاقها (فليك) للبارسا، حين كان مديرًا فنيًا لبايرن ميونخ قبل نحو 4 سنوات.

وقاد فليك بايرن ميونخ لاكتساح برشلونة بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020، والتي كان لها تداعيات كبرى على النادي الكتالوني.

ويستعد برشلونة وفليك لمواجهة بايرن ميونخ مرة أخرى في دوري الأبطال، غدا الأربعاء على ملعب مونتجويك، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدور الأول، علمًا بأن البارسا يواجه عقده في السنوات الأخيرة أمام العملاق البافاري.

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن لابورتا قال لفليك "أنت مدين لنا بواحدة (في إشارة إلى 8-2)، إذا استطعت أن تحقق فوزًا ساحقًا فهذا الأفضل، لكن إن انتصرنا فحسب فالأمر جيد".

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن لابورتا يعتقد أن أن جماهير برشلونة تحتاج إلى مثل هذه الحوافز، من أجل الإيمان بقدرة الفريق على تحقيق شيء كبير هذا الموسم.

وخسر برشلونة أمام موناكو (2-1)، قبل أن يفوز على يونج بويز (5-0)، بينما فاز بايرن بالجولة الافتتاحية بنتيجة 9-2 أمام دينامو زغرب، بينما تلقى هزيمة خارج الديار من أستون فيلا بهدف نظيف.