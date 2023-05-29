لابورتا عن تجديد كامب نو: سنعمل معًا على جعله الملعب الأكثر إثارة في العالم

كيف سيكون شكل كامب نو بعد التجديد؟

شكر جوان لابورتا رئيس برشلونة، المستثمرين في حفل أقيم للاحتفال ببدء مشروع إسباي برشلونة.

برشلونة بدأ رسميًا مشروع تجديد إسباي برشلونة بقيادة لابورتا، وحضر رئيس النادي الحدث وتحدث فيه عن رغبته في جعل الملعب الجديد أفضل ملعب في العالم، كما كان من ضمن الحضور تشافي هيرنانديز مدرب الفريق، وقائد الفريق سيرجيو بوسكيتس الذي سيغادر النادي الكتالوني بنهاية الموسم.

نشر حساب برشلونة على "تويتر" فيديو حيث شكر لابورتا شركة ليماك للإنشاءات على التزامها بالمشروع الذي يطلق عليه مشروع إسباي برشلونة، قائلاً: "أولاً دعوني أشكر شركة ليماك مرة أخرى، وثقنا في خبرتكم، وثقنا في احترافيتكم ونحن واثقون من أن التزامكم سيكون ناجحًا لهذا النادي منذ توقيع العقد، أصبح هذا النادي ناديكم أيضًا".

وأضاف لابورتا: "بالطبع، أود أن أشكر السفراء صدقوني، شكرًا لثقتكم بنادي برشلونة سنعمل معًا على جعل كامب نو الجديد الملعب الأكثر أمانًا وراحة، والأكثر تجارية بالطبع، وفي الوقت نفسه الملعب الأكثر إثارة في العالم سنعمل معًا على جعله أفضل ملعب في العالم على مستوى أفضل نادي في العالم، نادي برشلونة".

كانت مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا أمس الأحد هي آخر مباراة تقام في الملعب الرياضي الشهير قبل أن يخضع لتجديد كامل، وسيتضمن المشروع الجديد الذي يبلغ تكلفته 1.3 مليار جنيه إسترليني كبسولة زمنية تم وضعها في الحدث بجانب أول قرميدة للمشروع، وظهر تشافي وهو يضع قميص برشلونة في الكبسولة، ثم أضاف سيرجيو بوسكيتس شارة الكابتن، ووضعت ميلاني سيرانو، لاعبة برشلونة النسائية، كرة في الكبسولة، ثم قام لاعبو الأكاديمية جانا مورو وجويو زوكلا برمي بعض الأحذية، وأخيرًا أضاف لابورتا العلم الكتالوني إلى الكبسولة بالإضافة إلى علم النادي، وسيتم فتح الكبسولة في عام 2024.