لابورتا عن أداء إسبانيا الجيد: الفضل يرجع لبرشلونة وتشافي!

لابورتا يتحدث عن أداء منتخب إسبانيا الجيد في كأس العالم قطر 2022.

يؤمن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن عمل تشافي هيرنانديز المدير الفني للبلوجرانا مع لاعبين مثل جافي وبيدري وفيران توريس قد ساعد في ظهور منتخب إسبانيا بالشكل الحالي.

منتخب إسبانيا قدم أداءً جيدًا في كأس العالم 2022، بعدما انتصر على كوستاريكا بسباعية دون رد في الجولة الأولى، وتعادل مع ألمانيا بهدف لمثله في الجولة الثانية ليتصدر مجموعته برصيد 4 نقاط قبل جولة من نهاية دور المجموعات والتى سيُلاقي فيها منتخب اليابان.

رئيس برشلونة يرى أنه يجب منح النادي الكتالوني بعض الفضل في ما يُقدمه منتخب اللاروخا في قطر.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أنهم يلعبون بشكل رائع وفي برشلونة نحن فخورون برؤية لاعبينا مع منتخب إسبانيا".

وأضاف: "في قطر يوجد لاعبون رائعون يثيرون إعجاب العالم ومعظمهم يلعبون لبرشلونة، نحن فخورون برؤية هؤلاء اللاعبين يؤدون بشكل جيد".

وواصل: "لويس إنريكي يتحمل كل الضغط على نفسه ويسمح للاعبين وخاصة الصغار بالتركيز، إسبانيا هي واحدة من المرشحين للفوز بكأس العالم، إلى جانب البرازيل وفرنسا".

وأردف: "إن أداء المنتخب بشكل جيد يرجع جزئيًا إلى العمل الجيد الذي تم القيام به في برشلونة، لقد اتخذ لويس إنريكي قرارات جيدة واختار معظم التشكيل من البلوجرانا".

وأتم: "هذا يجعل التأقلم أسهل يستحق تشافي الكثير من التقدير لأنه جعل العديد من هؤلاء اللاعبين يلعبون بشكل جيد في برشلونة".