لابورتا: سنلعب من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا!

جوان لابورتا متفائل!

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن فريقه سيحاول المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد تأكد مشاركته.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها لابورتا أن النادي الكتالوني سيحاول الاستمرار في البناء وتقديم كل ما لديه.

وقال لابورتا: "علينا أن نتأكد من أننا نمتع أنفسنا، وأننا سنستمر في المنافسة على لقب الدوري، والآن حتى نريد المزيد".

وأضاف: "نحن سنلعب في دوري أبطال أوروبا دون مشاكل، لذلك سنتواجد هناك من أجل المنافسة على الفوز باللقب".

وكانت تقارير قد رجحت استبعاد برشلونة من دوري أبطال أوروبا بسبب التحقيقات في قضية نيجريرا الخاصة بدفع برشلونة لأموال لنائب رئيس لجنة الحكام لفترة.

جدير بالذكر أن برشلونة سيلعب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل في التصنيف الأول بصفته بطلًا للدوري الإسباني.