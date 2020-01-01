لابورتا: رحيل ميسي متوقع بعد كوارث إدارة بارتوميو

لابورتا قلق بسبب ما يحدث مع ميسي في برشلونة

أكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة بين 2003 حتى 2010، أنّ موقف ليونيل ميسي من إيقاف مفاوضات تمديد عقده مع البلوجرانا وإمكانية الرحيل في صيف 2021 كارثة حقيقية يجب دراستها.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ ميسي قد يرحل عن صفوف النادي الكتالوني بنهاية عقده بعد قرار إيقاف المفاوضات.

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وكان فيكتور فونت، المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة، قد أشار إلى أنّ ميسي لن يغادر النادي وسوف يتم بناء الفريق حوله ومحاولة مد عمره في الملاعب.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "موقف رفض ميسي مفاوضات تمديد عقده مقلق للغاية، وحينما قلت إنّه من الضروري أن نكون متيقظين في التعامل مع قضايا النادي كنت أقصد حتى لا تحدث أزمة ملحة مثل هذه".

وأوضح: "ميسي لاعب بتاريخ طويل في برشلونة، وهو الأفضل في التاريخ والظروف الصحيحة تجعله يرغب في الاستمرار لفترات أطول. أنا واثق من أنّه قادر على العطاء لسنوات طويلة".

رئيس برشلونة الأسبق أشار إلى رغبته في رؤية ميسي لما بعد 2021 ولكنّه يشعر بالقلق من القرارات التي تتخذها الإدارة التي في الأخير قد تؤدي إلى مشاكل أكبر تجعل البرغوث يقرر الرحيل.

وأوضح: "أرى أنّ الإدارة لا تتجه نحو حل الأزمات، فالفريق لا يسير في الطريق الصحيح، وأزمة "برساجيت" والتي يجب أن توصف بـ "بارتوجيت" تفسر الكثير".

لابورتا يشير هنا إلى أزمة تعاقد رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، مع شركة IV3 لإنشاء حسابات وهمية على الإنترنت للهجوم على اللاعبين وزوجاتهم.

وحول الانتخابات المقبلة، اختتم: "في كل مرة أجد الرغبة للمشاركة في الانتخابات ولكني لم أحسم قراري بعد. تفهمت موقف تشافي هيرنانديز بعدم العودة لتدريب النادي ولو كنت مكانه لقررت الأمر ذاته. بارتوميو غير محق حينما قال إن الفريق الحالي أفضل من 2010 لأننا وقتها كنا علامة مميزة في العالم كله ونحتاج لسنوات للعودة لهذه الحقبة، ولا أعتقد أنّ الأمر قد يتحقق مع هذه الإدارة".

جدير بالذكر أنّ بارتوميو أكد في عدة حوارات صحفية استمرار ميسي وعدم وجود أي أزمة فيما يتعلق بمسألة تجديد عقده.