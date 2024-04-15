لابورتا عن تشافي: سندعمه حاليًا لكن لنا حديث آخر في نهاية الموسم!

رسالة من رئيس برشلونة لجماهير النادي ومدربه تشافي..

فتح جوان لابورتا؛ رئيس نادي برشلونة الإسباني، باب الحديث مجددًا عن مستقبل تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للفريق، قبل المواجهة المصيرية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

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البرسا يستضيف غدًا الثلاثاء، الفريق الباريسي، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما انتصر الأول ذهابًا بثلاثية مقابل هدفين.

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وخلال تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية، تحدث أولًا لابورتا عن تلك المواجهة المصرية، قائلًا: "أريد أن يكون الملعب في الغد كطنجرة ضاغطة، علينا جميعًا أن نزحف خلف الفريق ونهتف له، اللاعبون يستحقوا منا ذلك، نحن نؤمن بهم ولدينا كامل الثقة بهم وفي قدرتهم على صناعة التاريخ، نحن في طريقنا بالفعل لصنعه كما فعلنا الموسم الماضي وحققنا لقب الدوري".

وأضاف: "اللاعبون من جانبهم يعلمون ويدركون أن عليهم تقديم كل شيء، لقد فعلوا ذلك وحان دورنا لدعمهم".

ثم انتقل للحديث عن مستجدات إعلان تشافي قراره بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، موضحًا: "سنناقش هذه المسألة في نهاية الموسم، هو يمر حاليًا بحالة جيدة جدًا، وأنا أعلم أن كل شيء مفتوح وكل شيء يخضع للمراجعة، أتفهم تمامًا الظروف التي دفعته لإعلان رحيله بنهاية الموسم، ولكننا سنتحدث مجددًا في نهاية الموسم، هناك وقت للحديث عن ذلك".

واختتم: "هذا الفريق من بناه هو تشافي، وقد أسعدنا الموسم الماضي بالفوز بالدوري التاريخي، وبفضل ذلك هو الآن في أفضل حالة؛ يواصل مشواره في دوري الأبطال ولا يزال منافسًا على الدوري".