لابورتا: تألق إسبانيا في كأس العالم؟ الفضل لتشافي
يقدم منتخب إسبانيا أداءً جيدًا للغاية حتى الآن في بطولة كأس العالم 2022، ويعتقد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن عمل تشافي هيرنانديز مع لاعبي "البلوجرانا" قد ساعد على ذلك.
رئيس برشلونة طالب بأن يحصل النادي الكتالوني على بعض الفضل فيما يقوم به لاعبو منتخب إسبانيا في مونديال قطر.
وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أن المنتخب يلعب بشكل رائع، وفي برشلونة نشعر بالفخر لرؤية لاعبينا في الفريق".
وأضاف: "هناك لاعبون رائعون يثيرون إعجاب العالم ومعظمهم يلعب لصالح برشلونة، نحن فخورون برؤية هؤلاء اللاعبين يؤدون بشكل جيد".
وتابع: "منتخب إسبانيا واحد من المرشحين للفوز بكأس العالم، إلى جانب فرنسا والبرازيل، وأداء المنتخب بشكل جيد يرجع جزئيًا إلى العمل الجيد الذي تم القيام به في برشلونة".
واختتم لابورتا: "لويس إنريكي اتخذ قرارات جيدة، واختار التمسك باللاعبين الذين يلعبون في الغالب مع برشلونة، هذا يجعل التأقلم أسهل، يستحق تشافي الكثير من التقدير لأنه جعل العديد من هؤلاء اللاعبين يلعبون بشكل جيد في برشلونة".
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