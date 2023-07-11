لابورتا: برشلونة كان قادرًا ماليًا على ضم ميسي هذا الصيف ومصلحة الفريق سبب فشل صفقة جولر

لابورتا يكشف الحقائق

أكد جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة أن ليونيل ميسي، كان قريبًا جدًا من العودة إلى برشلونة هذا الصيف.

وانتقل ميسي، إلى صفوف فريق إنتر ميامي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، وكان النجم الأرجنتيني لديه عروض قوية من برشلونة والهلال السعودي لكنه فضل الدوري الأمريكي.

وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة "سبورت" : "حصلنا على الضوء الأخضر من الليجا وفي خطة الجدوى كان هناك مساحة لضم ميسي، أخبرني والده أن قرار ميسي النهائي هو الانتقال لإنتر ميامي وشرح لي أسباب ذلك".

وتابع: "ميسي كان تحت ضغط كبير في باريس سان جيرمان وكان بحاجة إلى عام أكثر هدوءًا ونحن نتفهم ذلك ونقبله ونحترمه ".

وأوضح لابورتا أن النادي كان مستعد ماليًا للتعاقد مع ميسي قائلًا: "كانت هناك إمكانية للتعاقد معه هذا العام وليس في الماضي لأن النادي الآن أفضل والليجا أعطتنا رخصة اللعب النظيف، وكان علينا أن نشكر ميسي الذي كان على استعداد لتخفيض جزء من راتبه لحل الأزمة ولكن في النهاية لم يحدث ذلك ".

وعن رحيل ميسي قبل عامين قال لابورتا، "لقد كانت أصعب لحظة لي في الرئاسة وأصعب قرار اتخذته، ولكن أشعر براحة بال لأنه كان علي القيام بذلك وأن أضع المؤسسة فوق اللاعبين على الرغم من أنه كان أفضل لاعب في العالم".

وعن خسارة برشلونة لصفقة النجم التركي الشاب أردا جولر، لصالح ريال مدريد، علق لابورتا قائلًا: " كنا متفقين مع اللاعب وتم حسم الأمور ماليًا بقيمة 17.5 مليون يورو ولكن تدخل ريال مدريد أفسد كل شيء، لأنهم دفعوا مبلغًا أكبر له".

وأضاف: "وبسبب موقف ريال مدريد ذلك ابتعدنا لأن هناك المزيد من اللاعبين الذين يمكننا الحصول عليهم دون الدخول في هذه المعارك وكان سيكون خطأ إذا استمرينا في المنافسة معهم".