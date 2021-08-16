لابورتا: برشلونة غارق في الديون وميسي"خصمنا"

لابورتا يكشف مجددًا وضع النادي المالي الصعب وتقليص رواتب اللاعبين.

واصل جوان لابورتا، رئيس برشلونة، مهاجمة نظيره السابق جوسيب ماريا بارتوميو، متهمًا إياه بتدمير النادي.

وفي الوقت ذاته تحدث لابورتا عن وضع النادي الصعب وديونه التي تجاوزت المليار بأكثر من 400 مليون يورو.

وكان لابورتا قد قال في مؤتمر تفسير رحيل ليونيل ميسي قائد وهداف الفريق التاريخي أن خسائر النادي الكتالوني بلغت 487 مليون يورو الموسم الماضي، ما يفوق 200 مليون يورو خسائر عن التي كانت متوقعة.

وضع مالي كارثي

تحدث لابورتا، اليوم الإثنين، لوسائل الإعلام وقال عن وضع النادي: "أود أن أضع الأمور في نصابها وقول ما فعلناه منذ وصولنا؛ طلبنا قرضًا من جولدن مان ساش بقيمة 80 مليون يورو لتغطية الرواتب، لم يكن أمامنا خيار فهناك أعمال عاجلة في كامب نو؛ إن لم نقم بها سنعرض حياة الناس لخطر؛ أعمال الصيانة كلفتنا 1.8 مليون يورو".

وتابع الرئيس لابورتا "وجدنا أن 50% من حقوق البث التلفزيوني لليجا دُفعت مقدمًا وقيمتها 79 مليون يورو. حصلنا على 525 مليون يورو بفائدة قدرها 1.9%".

وأردف "نتيجة لكل ما سبق الخسائر بلغت 481 مليون يورو مع دخل 631 مليون يورو ومليار و136 مليون يورو إنفاق. جائحة كورونا كلفتنا 91 مليون يورو. الدخل تراجع على نحو 217 مليون يورو"

وعن رواتب اللاعبين قال لابورتا: "الرواتب تمثل 103% من إجمالي الدخل. رواتب الرياضيين 617 مليون يورو وهذا ما يفوق المنافسين بنسبة تتراوح من 25-30%، رواتب مانشستر يونايتد 365 مليون يورو وريال مدريد 342 مليون يورو".

وعن ديون النادي قال لابورتا "الدين الحقيقي يبلغ 1.482 مليون يورو، الدين للبنوك ارتفع إلى 673 مليون يورو".

ألبا مُحق

وكان جوردي ألبا، لاعب برشلونة، قد طالب أمس لابورتا بقول الحقيقة للجمهور وهو ما رد عليه جوان "نحن راضون، حللنا المشكلة مع بيكيه ونقدر ما فعله لأنه يحب برشلونة وجعلنا نقيد اللاعبين الجُدد باستثناء أجويرو. المفاوضات تسير بشكل جيد. جوري محقًا تواصلنا مع وكيله في 24 مايو وتلقى خطابًا في 8 يوليو. أتفهم اللاعبين؛ قلصوا رواتبهم ومطالبين مرة أخرى بذلك. ألبا وبوسكيتس وسيرجي روبرتو وافقوا على ذلك سنتوصل لاتفاق يخدم النادي في أقرب وقت ممكن".

وكان بيكيه قد قلص راتبه ليتمكن برشلونة من تسجيل لاعبيه الجُدد قبيل انطلاق الموسم.

رد على بارتوميو

ورد لابورتا على هجوم بارتوميو وخطابه الذي نشره قبل أيام لتبرئة نفسه من انتقادات الإدارة الحالية عن الوضع الاقتصادي "قالوا إن نتائج فترتي بين 2003-2010 كانت سلبية حينما تكون فترتين فالوضع إيجابي. استقالوا لأنهم لم يرغبوا في أن يكونوا أول مجلس مُراقب".

وواصل جوان هجومه على الرئيس السابق "وجدنا أيضًا في العقود حوافز. هذه الرواتب لم تمس؛ وهي كذبة أخرى. لم يقلصوا الرواتب بل زادت".

مُضيفًا "ما أنفق على الرواتب والانتقالات كان خاطئًا ودمر وضعنا. عمليات تقليص الرواتب لم تكن كما قيل؛ 69 مليون يورو فقط تخفيض في العقود من المكافآت. آلية التعاقدات كانت خاطئة. عقود طويلة الأمد للكبار وقصيرة للشباب".

وذكر لابورتا نظيره بفيضحة "بارساجيت" التي تورطت فيها إدارة برشلونة سبتمبر الماضي والتي قيل عن استئجار الإدارة لشركة علاقات عامة لمهاجمة لاعبي فريق كرة القدم.

وشدد لابورتا على أن رفض ناديه لاتفاقية رابطة الليجا مع شركة CVC لأنه كان سيرهن الحقوق المرئية لناديه لسنوات ربما لنصف قرن.

برشلونة دون "الخصم" ميسي

وتطرق رئيس برشلونة للحديث عن رحيل ليونيل ميسي وأولى مباريات الفريق في الدوري الذي هزم فيها ريال سوسيداد أمس الأحد 4-2: "أفضل شئ كان عودة الجمهور إلى المدرجات بنحو 30 ألف مشجعًا. أفضل لاعب في العالم لم يعد موجودًا معنا وهو ما يسبب غصة لكن الكل كان يشجع النادي لأن برشلونة فوق الجميع."

ورحل ميسي عن برشلونة لأن النادي لم يتمكن من تجديد عقده بسبب الأزمة المالية.

وتحدث بارتوميو عن لاعبه السابق وتقديمه مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان: "ممتنون للأبد لميسي. كانت قصة حب استمرت لسنوات وكانت ناجحة. للأسف لم نبقى لأنها سنة الحياة. تقديمه في باريس تركني بمشاعر مختلطة؛ أردت استمراره في برشلونة لكنني مقتنع بأن قرارنا كان الأصح. رأيته سعيدًا وأحب رؤيته كذلك. ربما سيكون خصمنا وعلينا تقبل ذلك".

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