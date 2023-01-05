لابورتا: برشلونة أهم من ميسي ونراقب وضع هالاند

لابورتا يكشف العديد من خطط برشلونة في سوق الانتقالات، والسبب الرئيسي في عدم تجديد عقد ليونيل ميسي في صيف 2021.

فجر جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني عددًا من المفاجآت بشأن خطط النادي الكتالوني في سوق الانتقالات، وحقيقة اهتمام "البلوجرانا" بالتعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى الحديث عن احتمالية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى "كامب نو".

لابورتا أجرى مقابلة مطولة مع شبكة "كادينا سير" الإسبانية، تحدث خلالها عن العديد من الأمور التي تهم مشجعي برشلونة، وذلك على هامش مباراة "البلوجرانا" أمام إنتر سيتي في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتحدث لابورتا في البداية عن ارتباط برشلونة بالتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي قائلًا: "لن ندفع 80 مليون يورو للتعاقد معه".

وتطرق إلى وضعية هالاند قائلًا: "سنرى ما يقدمه في مانشستر سيتي، لكن في الوقت الحالي لدينا ليفاندوفسكي الذي يقوم بعمل جيد للغاية".

كما تحدث لابورتا أيضًا عن فشل مفاوضات تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة "البلوجرانا" في صيف 2021.

وقال لابورتا: "كان يجب أن أضع برشلونة في المقدمة حتى على حساب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وأضاف: "في تلك اللحظات من الخراب المالي، لم أستطع الاحتفاظ به، أعتقد أنه كان أفضل شيء للنادي، الآن هو لاعب في باريس سان جيرمان، والآن بدلًا من التركيز عليه نركز على برشلونة".

واختتم لابورتا: "سيظل ميسي دائمًا ضمن شعارنا، وأود أن يكون له نهاية مختلفة عما حدث، هناك عدة خيارات، لكنني سأكون مخطئًا إذا قلت إن النادي مرتبط به".