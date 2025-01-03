رئيس برشلونة يجتمع بفليك

استقر جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على التزام الصمت وعدم الخروج لوسائل الإعلام من أجل الحديث بشأن قضية تسجيل الثنائي داني أومو وباو فيكتور في قائمة الفريق "بشكل دائم".

وقامت رابطة الليجا بحذف اسم أولمو من قائمة برشلونة، بسبب عدم تقديم أي ضمانات مالية من النادي، بالإضافة لتخطيه سقف الرواتب، ليصبح أمام البلوجرانا فرصة ضئيلة إلى اليوم 3 يناير الجاري، حتى ينجح في قيده مع زميله باو فيكتور.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لابورتا ينتظر الحصول على الضوء الأخضر لشرح الحقائق علنًا أمام الجماهير ولن يظهر قبل تسجيل اللاعبين، أو مع صدور بيان توضيحي من رابطة الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن رفضهم تسجيل الثنائي فيكتور وأولمو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويتمسك برشلونة بموقفه المطالب بقيد لاعبيه، حيث أنه أرسل الوثائق في الموعد القانوني، قبل منتصف ليل يوم 31 ديسمبر الماضي، وبالصيغة المطلوبة وألقى الكرة في ملعب رابطة الليجا، التي رفضت هذه الوثائق بسبب عدم وصول أموال الصفقات المطلوبة لتغطية وضع برشلونة بشأن قانون اللعب المالي النظيف.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة استقبل بالفعل اليوم الجمعة، لقد تلقى برشلونة بالفعل مبلغ 28 مليونًا المستحق من أحد المستثمرين مقابل بيع مقاعد كبار الشخصيات وستتمكن رابطة الليجا من التحقق من صحة الوثائق، وبعدها سيكون نادي برشلونة قادرًا على العمل بشكل طبيعي في سوق الانتقالات.

وأشارت إلى أن البارسا نجح في تعديل وضعه المالي وفقا لقواعد اللعب المالي النظيف وبإمكانه الآن إجراء الصفقات، لكنه رغم ذلك لن ينجح في تسجيل الثنائي أولمو وباو فيكتور، حيث تم إلغاء تسجيلهما من قبل رابطة الليجا في الأول من يناير.