لابورتا: السوبرليج؟ مواجهات الكبار معًا ستكون مرهقة للجميع!

استعان بنموذج ليستر سيتي

ربما يعتبر برشلونة أحد المروجين الرئيسيين مع ريال مدريد وبرشلونة لفكرة دوري السوبر الممتاز أو السوبرليج، ولكن يبدو أن قناعات جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني لا تتفق مع ذلك لإيمانه بأن مواجهات الكبار المستمرة ستكون مرهقة.

مقترح السوبرليج ظهر بشكل رسمي في إبريل 2021 بمشاركة كبار أوروبا في بطولة تقتصر على مجموعة محددة من الفرق، في مسابقة موازية لدوري أبطال أوروبا بظهور كبار القارة فقط واستبعاد الصغار.

معظم الأندية المشاركة تراجعت سريعًا عن الأمر، مع تمسك البعض الآخر وعلى رأسهم ريال وبرشلونة ويوفنتوس، رغم غضب الجماهير ومعارضة الجميع للفكرة التي ستقضي على قوة دوري الأبطال والدوريات الكبرى.

لابورتا خرج في مقابلة مع "مشروع سونورا" للحديث عن رأي يناقض هذه الفكرة تمامًا، مؤكدًا أنه من الجيد والصحي أن يتفوق فريق أصغر على فريق آخر أكبر منه.

وقال رئيس برشلونة:"أعتقد أن لعب الأندية الكبيرة مع بعضها البعض بشكل دائم سيكون مرهقًا، هذه المواجهات ستؤدي إلى شعور بالتعب لدى الجميع بمن فيهم عشاق كرة القدم".

وأضاف:"رؤية الصغار يفوزون على الكبار شيء جميل للغاية، حصول اليونان على يورو 2020 كان في غاية الروعة ونفس الأمر عندما حصل ليستر سيتي على الدوري الإنجليزي".

وتابع:"دخلت السوبرليج كممثل لبرشلونة مع احتفاظي بفكرة إنشاء دوري سوبر مفتوح، حيث تكون الجدارة هي المعيار في التواجد به، والحفاظ على التوافق مع باقي الدوريات المختلفة، لأنني أؤمن بهذه المسابقات وبالنسبة لي سيكون من الخطأ أن يتم استبدالها بدوري السوبر".

وفي نهاية حديثه ذكر لابورتا أن المشروع المثالي له، سيكون عبارة نسخة محسنة من دوري أبطال أوروبا، مع تنسيق جيد للمسابقة لجعلها الأكثر جاذبية في العالم وحفظ مكانة الدوريات المحلية كما هي.