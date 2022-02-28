لابورتا: أتمنى أن يعيد ديمبيلي التفكير في التجديد لبرشلونة!

أعرب جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن أمله في أن يبدل عثمان ديمبيلي رأيه فيما يتعلق بتجديد عقده مع النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لابورتا خلال حدث دعائي، وتحدث خلاله عن مستوى بيدري وبرشلونة تحت قيادة تشافي والمنافسة على الدوري الإسباني.

وقال لابورتا: "ديمبيلي يعرف العرض الذي قدمناه له، وأننا دائمًا أردناه أن يستمر في الفريق، نحن نأمل أن يعيد التفكير في الأمر بنهاية الموسم".

وأضاف عن بيدري جونزاليس: "سيصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، لو لم يصبح أفضلهم على الإطلاق، لكنه يعرف أنه عليه العمل كثيرًا".

وأردف عن المدير الفني تشافي هيرنانديز: "هذا هو طريق النجاح، لقد قلت منذ فترة طويلة أن الدوري الإسباني هو أحد أهدافنا هذا الموسم".

وأنهى كلماته: "لكننا ندرك أن الموقف معقد للغاية، لأننا في البداية لم نكن بنفس الأداء الجيد الذي نحن عليه الآن".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد بـ 15 نقطة.