لإثبات أفضلية ميسي.. أجويرو يسخر من بيليه!

ماذا قصد بذلك؟

سخر سيرخيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، من كرة القدم في عصر الأسطورة البرازيلية بيليه، وذلك ردًا على مقارنته بمواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة.

بيليه أحد أهم أساطير كرة القدم، حيث حقق كأس العالم في أربع مناسبات ولكنه لم يلعب في أوروبا واعتزل في عام 1977 مع تصنيف العديد له بالأفضل في تاريخ الساحرة المستديرة.

لكن يبدو أن هذا الكلام لم يجد إعجاب أجويرو، أحد أقرب أصدقاء ميسي، فهو يؤمن أن البرغوث هو الأفضل في التاريخ ويستند في ذلك إلى ضعف كرة القدم في فترة بيليه.

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الدولي الأرجنتيني في تصريحات صحفية قال عند سؤاله حول بيليه وميسي "إنه جيد نعم (بيليه) ولكنني لم أره وهو يلعب".

كما أضاف ساخرًا "حراس المرمى لم يكونوا يرتدوا قفازات حتى في ذلك الوقت! لم أشاهد بيليه وهو يلعب".

بالطبع، قصد أجويرو واضح وهو أن كرة القدم كانت في مستوى متواضع ومختلفة عن اللحظة الراهنة، ما يمنح ميسي أفضلية مطلقة على جوهرة البرازيل.

ويتمتع أجويرو بعلاقة قوية جدًا مع ميسي، فمنذ المنتخب الأولمبي وهما شريكان في نفس الغرفة دائمًا، لذلك فهذه التصريحات لا تبدو غريبة.

يذكر أن ميسي فشل حتى الآن في التتويج بأي بطولة مع المنتخب الأرجنتيني الأول، الأمر الذي يجعله دائمًا عرضة للانتقادات والتقليل عند مقارنته ببيليه وكذلك مواطنه دييجو آراماندو مارادونا.