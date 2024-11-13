بالفشار و"وحي الخيال" .. رئيس الاتحاد يرد على شائعات الميركاتو الشتوي!

رد قوي من رئيس الاتحاد بشأن صفقات الشتاء

رد لؤي مشعبي رئيس نادي الاتحاد، على الشائعات التي تطارد ناديه خلال الوقت الحالي، بشأن صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ويسير الاتحاد بشكل رائع في دوري روشن السعودي، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي، كما أن النمور وصلوا إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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ونشر مشعبي عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" صورة لشخص يأكل الفشار، معلقًا عليها: "اشاعات الفترة الشتوية من وحي الخيال".

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وأضاف رئيس الاتحاد: "تركيزنا على المباريات الثلاث القادمة قبل المعسكر الشتوي"، لينفي كل ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن صفقات النادي.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة، بينما يطارده الاتحاد في المركز الثاني برصيد 27 نقطة فقط.