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كأس آسيا

لؤي السبيعي يؤيد تجديد عقد بيتزي مع المنتخب السعودي

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شخصياً أؤيد استمرار بيتزي نظير العمل الكبير الذي يقدمه مع الأخضر

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف لؤي السبيعي الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موقفه من نهاية عقد المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وقال السبيعي في تصريحاته عقب خروج المنتخب السعودي من اليابان في بطولة كأس آسيا 2019، أنه يؤيد بقاء المدرب بيتزي مع الأخضر.

وخرجت السعودي من البطولة القارية عقب الخسارة بهدف نظيف أمام المنتخب الياباني في المباراة التي أقيمت بينهم أمس بالشارقة.

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وبرر المسؤول السعودي تصريحه قائلاً : "شخصياً أؤيد استمرار بيتزي نظير العمل الكبير الذي يقدمه مع الأخضر".

وينتهي عقد المدرب الأرجنتيني بنهاية مسابقة كأس آسيا 2019، بعدما جدد مسؤولي الاتحاد السعودي التعاقد معه عقب منافسات كأس العالم.

 وأوضح السبيعي : "لست صاحب قرار، وأن الأمر برمته يعود إلى اتحاد القدم السعودي الذي هو من يحدد بقاءه من عدمه، لكن سأبدي رأيي، وأصوت لمصلحة استمراره".

وأنهى المسؤول السعودي تصريحاته : "الأخضر من أقوى المنتخبات، وأعتقد أن البطولة بخروجه خسرت منتخبًا كبيرًا، وكوني كنت قريبًا من المجموعة بصفتي مشرفًا، يجب أن نحافظ على المكتسبات التي حققناها في الفترة الماضية، لدينا أخطاء ومن الممكن أن نعالجها في الفترة المقبلة".

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