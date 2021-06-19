لأن خوفو لم يبن الأهرامات وحده.. رونالدو لا يكفي ضد ألمانيا!

كيف كانت أرقام كريستيانو رونالدو في مواجهة البرتغال ضد ألمانيا في يورو 2020؟

خاض المنتخب البرتغالي مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية مساء اليوم بمشاركة كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس

.التهديف في المواجهة بدأ عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي كان قد نجح في إبعاد كرة عرضية عن مناطق الخطورة قبل لحظات قليلة.

وشهد الهدف الثاني للبرتغال بصمة رونالدو الذي مرر كرته لديوجو جوتا نجم ليفربول، والذي أودعها في شباك مانويل نوير.

صحيح أن رونالدو سجل وصنع، لكن المنتخب البرتغالي تعرض للهزيمة، ولم يكن ما قدمه في المباراة كافيًا لتحقيق الفوز.

فكل ما هو عظيم يتطلب مجهودًا جماعيًا حتى يظهر بالصورة المطلوبة، كما كان حال الهرم الأكبر في الجيزة، والذي أسسه الملك خوفو وشارك الملايين في بنائه، ثم جاء من بعده الهرمين خفرع ومنقرع ليكملا الصورة.

أرقام عامة لرونالدو!

هدف رونالدو كان التاسع له في شباك الألماني مانويل نوير خلال ثمان مباريات فقط لعبها ضده بكل القمصان، سواء فرق أو منتخبات.

رقم رونالدو في شباك نوير لم يكن الوحيد له في تلك المباراة، فالبرتغالي قطع الملعب بطوله في 14 ثانية فقط، بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN"، في كرة الهدف.

36-year-old Cristiano Ronaldo cleared the ball from his own box and sprinted ahead of everyone on the pitch to score the opening goal for Portugal in less than 15 seconds 😳



That mentality. pic.twitter.com/YK8nnK97Vy — ESPN FC (@ESPNFC) June 19, 2021

سرعة رونالدو في كرة الهدف الوحيد للبرتغال وصلت لـ 32 كيلو في الساعة الواحدة، كواحد من أسرع الانطلاقات في البطولة حتى الآن.

لكن سريعًا ما تغير كل شيء في المباراة وتغيرت النتيجة بعد أن قلب نجوم منتخب ألمانيا الأمور رأسًا على عقب وسجلوا ثلاثية في نهاية الشوط الأول وبداية الثاني.

😲🎬 سيناريو مجنون في الشوط الأول في مباراة البرتغال وألمانيا



🌪️ رونالدو ركض بسرعة 32 كم في الساعة، البرتغالي قطع مسافة 100 متر في 1⃣1⃣ ثانية 😱



🎙️ د . طارق الجلاهمه: رونالدو اللاعب الأفضل والمثالي#يورو2020 | #البرتغال_المانيا | #استوديو_اليورو pic.twitter.com/ZDmMJZRj8K — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 19, 2021

الهدف كذلك كان رقم 19 لرونالدو في البطولات الكبرى، سواء كأس عالم أو كأس أمم أوروبية، ليتساوى مع ميروسلاف كلوزة في صدارة ترتيب هدافي المنتخبات الأوروبية في البطولتين.

أرقام المباراة

هذا فيما يتعلق بأرقام رونالدو العامة بعد تسجيل هذا الهدف، أما عن أرقام البرتغالي في المباراة بشكل خاص فجاءت كالتالي:

شارك النجم البرتغالي لمدة 90 دقيقة منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، وسجل هدفًا وحيدًا وصنع مثله في مواجهة الماكينات.

لمس رونالدو الكرة 41 مرة في المباراة، ومررها 26 مرة منها 23 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 88% ومن بينهم كرة خطيرة وتمريرتين عرضيتين وتمريرة الهدف وكرة طولية.

فقد رونالدو الكرة خلال مجريات المباراة تسع مرات، سواء بعد تدخل المنافسين أو بتمريرات خاطئة خرجت من قدمه.

وسدد النجم البرتغالي الكرة مرة وحيدة على المرمى، ومرة أخرى كانت خارجه، كما حاول المراوغة ثلاث مرات نجح في جميعها.

فاز رونالدو بثمان كرات مشتركة على الأرض من أصل عشرة اشترك فيهم، وثلاثة من أصل خمسة في الهواء، وتعرض للمخالفة في أربع مناسبات.

أما دفاعيًا فأبعد رونالدو الكرة من مناطق خطورة فريقه مرة وحيدة، كانت تلك هي نفس المرة التي سجل من خلالها هدف البرتغال الأول.