لأن إسقاط الكبار لا يكفي .. لماذا لم ينجح أرتيتا مع آرسنال حتى الآن؟

مواجهة منتظرة بين آرسنال وليفربول الليلة بالدوري الإنجليزي

جاء ميكيل أرتيتا إلى آرسنال في 22 ديسمبر 2019، من أجل إنقاذ الفريق من الدوامة التي دخل فيها المدفعجية مع مواطنه أوناي إيمري.

الأمور كانت تسير بطريقة إيجابية في البداية، بظهور صورة تنافسية مختلفة للفريق الإنجليزي أمام الكبار على وجه التحديد.

ومع ذلك ظهرت معاناة واضحة في الدوري الإنجليزي على وجه التحديد، تجاهلها البعض بعد الفوز بكأس الاتحاد والحصول على لقب الدرع الخيرية.

الفريق أمامه مواجهة غاية في الصعوبة أمام ليفربول، فهل يفوز أرتيتا؟ وهل هو حقًا مرعب للكبار؟

سجل جيد

آرسنال عانى كثيرًا خلال السنوات الأخيرة لأرسين فينجر، وأثناء حقبة أوناي إيمري من اللعب ضد الكبار، حيث ظهر وأنه يشارك للخروج بأقل خسائر.

سجل الفريق أمام مانشستر سيتي ليس جيدًا مع أرتيتا، وفاز في مواجهة واحدة كانت في غاية الأهمية بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي العام الماضي حيث فاز بهدفين نظيفين.

وأما ضد ليفربول فهنا يظهر التحسن الحقيقي، حيث لعب أرتيتا 4 مباريات أمام يورجن كلوب نجح في الفوز 3 مرات وخسر في مواجهة واحدة فقط.

الأمر ذاته ضد تشيلسي، آرسنال لعب 4 مباريات ضد البلوز تحت قيادة الإسباني، فاز في مباراتين وخسر مرة واحدة وتعادل في مباراة.

وضد مانشستر يونايتد آرسنال له الأفضلية كذلك، بتحقيق الفوز في مباراتين والتعادل مرة وحيدة دون التعرض لأي خسارة.

وأخيرًا نأتي للغريم التقليدي توتنهام، الكفة هنا لا تأتي في صالح أرتيتا، بالخسارة في مباراتين والفوز بمواجهة وحيدة لعبها مؤخرًا على ملعب الإمارات وتفوق بهدفين مقابل هدف.

وهو ما يضعنا حقيقة أن آرسنال امتلك الأفضلية ضد تشيلسي، ليفربول، مانشستر يونايتد، وخسرها ضد سيتي وكذلك توتنهام، لتصبح الأمور لصالح أرتيتا ولكن!

هل هذا يكفي؟

المدفعجية أنهوا الموسم الماضي في المركز الثامن بجدول الدوري الإنجليزي بـ56 نقطة، وفشلوا في استغلال جميع الفرص التي أتيحت لهم للتواجد ضمن الأربعة الكبار.

وحتى على المستوى الأوروبي، خرج الفريق بغرابة شديدة من دور الـ16 للدوري الأوروبي على أرضه أمام أولمبياكوس، في ضربة لم يتوقف عندها البعض.

المعاناة مستمرة خلال هذا الموسم على المستوى المحلي، حيث يأتي آرسنال بالمركز التاسع بـ42 نقطة بعد 29 جولة بفارق 9 نقاط عن تشيلسي الرابع، وبفارق شاسع عن مانشستر سيتي المتصدر بـ71 نقطة.

ربما يتجه البعض إلى الحديث عن أن آرسنال مشروعه لم يكتمل حتى الآن، وأن أرتيتا بحاجة للمزيد من فترات الانتقالات لتحسين فريقه، ربما هذا صحيح.

ولكن على الجانب الآخر سننظر إلى الفرق المتفوقة على المدفعجية في جدول ترتيب البريميرليج، مثل إيفرتون ووست هام وليستر، فهل تشكيلها أفضل من آرسنال؟

الفريق ربما لم يكتمل، لكنه يستطيع تقديم أفضل مما نراه الآن في الدوري الإنجليزي، بتعرضه للخسارة في 11 مباراة وفوزه في 12 فقط.

أشياء لا يمكن تجاهلها

الأخطاء الفردية هي العنوان الأبرز لتجربة أرتيتا مع آرسنال، حيث كلفت الفريق العديد من النقاط خلال هذا الموسم في أكثر من مناسبة.

الخسائر ضد أستون فيلا، ليستر سيتي، وولفرهامبتون، ساوثامبتون، مانشستر سيتي، توتنهام واللقطة الكوميدية في التعادل مع بيرنلي جميعها كانت من أخطاء فردية ساذجة.

الأرقام لا تكذب، حيث ظهرت إحصائية في 11 مارس الماضي، أظهرت أن 7 أهداف من آخر 14 تلقاها آرسنال بهذا التوقيت كانت من أخطاء مباشرة.

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الأخطاء طبيعية وواردة بكرة القدم، ولكن تكرارها بهذه الطريقة من جرانيت جاكا ودافيد لويز وهيكتور بيليرين وغيرهم بهذه الطريقة من المسؤول عنه؟

أرتيتا لا يزال أمامه الكثير من العمل، وهذا الموسم سيكون حاسمًا للحكم عليه، ولو خرج خالي الوفاض من الموسم، ربما لن يشفع له سجله ضد الكبار.