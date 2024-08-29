المهاجم الإيطالي يعود بالزمن 28 عامًا

يستعد الدولي الإيطالي فيدريكو كييزا، المنضم حديثًا إلى ليفربول الإنجليزي، للظهور مع الريدز في أقرب فرصة، بعد انضمامه للفريق قادمًا من يوفنتوس في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت تقارير صحفية، أن كييزا أتم انتقاله لصفوف ليفربول مقابل 13 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين كإضافات، بعقد يمتد إلى 4 سنوات.

وفي مقابلة مع القناة الرسمية لنادي ليفربول، تحدث كييزا عن سعادته بالانتقال إلى نادٍ عريق بحجم الريدز، مشيرًا إلى أنه يتطلع للظهور أمام الجماهير للمرة الأولى على ملعب "آنفيلد" التاريخي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأثناء المقابلة، سئل فيدريكو عن والده إنريكو كييزا، الذي لعب لأندية عديدة منها لاتسيو، فيورنتينا، بارما و‌سامبدوريا ومثل منتخب إيطاليا، مشيرًا إلى أنه من نصحه للانضمام إلى ليفربول والبحث عن فرصة جديدة خارج الدوري الإيطالي.

وداعب المحاور، كييزا، عندما قال له: "قلت سابقًا أنك لم تلعب أي مباراة في الآنفيلد، لكن هل تعلم أن والدك فعل ذلك؟"، حيث عرض على اللاعب الإيطالي مقطع فيديو يظهر احتفال والده بهدف سجله من قبل على الملعب التاريخي لليفربول.

وكان كييزا الأب قد سجل هدف إيطاليا الوحيد في الخسارة أمام جمهورية التشيك (1-2)، وهي المباراة التي أقيمت على ملعب الآنفيلد، ضمن منافسات بطولة الأمم الأوروبية 1996، التي استضافتها إنجلترا وحصد لقبها منتخب ألمانيا.

وأكد كييزا أن والده يعتز بهذا الهدف كثيرًا ولديه صورة لاحتفاله بالهدف، وطالما روى له عن مشاركاته مع منتخب إيطاليا، رغم ندرتها، حيث لعب إنريكو 7 مباريات فقط مع الآتزوري سجل خلالها هدفين فقط.

وختم مازحًا: "والدي كان يتحدث معي كثيرًا عن ذكرياته في اليورو، لكن الآن اختلف الوضع، لا يريد الحديث عنها خصوصًا أنني فزت باللقب وهو لم يستطع تحقيقه".