"يتوقف كثيرًا في التدريبات" .. سلوت يعلن موقفه من أنباء رحيل كييزا

بداية صعبة للجناح الإيطالي

علق آرني سلوت المدير الفني لليفربول، على الأنباء المنتشرة مؤخرًا حول إمكانية رحيل جناح الفريق فيديريكو كييزا عن الريدز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كييزا انضم إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي، من أجل دعم هجوم المدرب الهولندي، حيث دفع النادي مبلغ 12 مليون يورو لضمه، لكن المشاكل البدنية التي تعرض لها مؤخرًا جعلته يلعب 78 دقيقة فقط بكل البطولات حتى الآن.

وفي المؤتمر الصحفي لمواجهة برايتون، غدًا، الأربعاء، في بطولة "كاراباو كب" قال سلوت:"هل يرحل كييزا على سبيل الإعارة؟ لم أفكر في هذا الأمر أبدًا، يجب عليه أولًا أن يعود إلى لياقته ثم بعدها سنرى".

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وأضاف:"لقد غاب عن الفترة التحضيرية معنا وتدرب بكثافة منخفضة مع يوفنتوس، الانتقال إلى بطولة مثل الدوري الإنجليزي أمر صعب للغاية على أي لاعب، خاصة بعد الصيف الذي مر به، كنا نعلم بالفعل أنه سيكون علينا التكيف مع احتياجاته الفردية، ونحن الآن نبحث عن الطريقة الصحيحة لجعله ينمو دون تحميله أكثر من اللازم".

وعن موعد ظهوره مع الفريق:"ليس من السهل القول، في بعض الأحيان يتدرب بشكل عادي، ثم يضطر إلى التوقف بسبب مشكلة بدنية ما".

جدير بالذكر أن كييزا ارتبط مؤخرًا بالعودة إلى الدوري الإيطالي بعد بدايته الصعبة مع ليفربول، وبالتحديد إلى أي من إنتر وروما وميلان.