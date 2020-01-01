كين يدعم مورينيو ويقارنه ببوتشيتينو

هاري كين يراهن على قدرة مورينيو على تحقيق البريميرليج مع توتنهام

قال قائد ونجم نادي توتنهام هاري كين إن المدير الفني للسبيرز جوزيه مورينيو يمتلك كل مقومات الفوز والانتصار، مؤكدًا أنه أحد أفضل المدربين في العالم.

وعانى قائد المنتخب الإنجليزي من موسم آخر خالٍ من الألقاب مع توتنهام في الوقت الذي يقترب فيه من الثلاثين من عمره دون ألقاب، لكنه دعم مدربه وأكد على ثقته فيه من أجل تحدي الموسم المقبل.

وحول مورينيو قال كين إن السبيشيال وان يمتلك كل مقومات النجاح والفوز، حيث أن خبرته تساعده على تجاوز الكثير من الأمور الصعبة.

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وأضاف: "هو أحد أفضل المدربين في العالم على الإطلاق، وأعتقد أن تواجده معنا سيجعل توتنهام مرشحًا للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل"

وتابع: "ثقافة الفوز مهمة وهي ما يحاول مورينيو أن يزرعها دائمًا، كانت هناك أوقات لم نلعب فيها بشكل جيد ولكننا فزنا في المباراة وفي نهاية اليوم حصلنا على 3 نقاط، هي أهم شيء"

وأردف: "أعتقد أنه يتطلع للموسم المقبل ويفكر فيما يمكنه أن يحققه خلاله، لديه المزيد من الوقت للعمل مع اللاعبين في فترة ما قبل الموسم والتعرف عليهم أكثر"

وحول المقارنة بينه وبين بوتشيتينو قال: "إنهم بالتأكيد نمطان مختلفان للمدير الفني، لكن الأمر كان رائعًا أن يأتي مورينيو خلفًا لبوتشيتينو، لقد مرت فترة طويلة وأنا مصاب واضطررت لمتابعة الفريق عن بعد، ولكنني عدت وكان الأمر إيجابيًا بالنسبة لي"

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يذكر أن توتنهام يحتل في الوقت الحالي المركز الثامن على سلم الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة حققها في 35 مباراة.