كين يتخطى جيرارد بقائمة أعظم الهدافين في تاريخ البريميرليج

كين يكتب التاريخ من جديد مع توتنهام بعد التسجيل أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

واصل المهاجم الإنجليزي هاري كين، انطلاقته المميزة مع توتنهام هذا الموسم، بزيارة جديدة لشباك الخصوم.

كين نجح في افتتاح التسجيل لتوتنهام أمام ولفرهامبتون، في إطار الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

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هدف كين جعله ساهم حتى الآن في 12 هدف من آخر 12 مباراة لعبها أمام فرق صاعدة حديثاً للبريميرليج.

ويأتي ذلك بعدما أحرز مهاجم سبيرز 11 هدفاً وصنع آخر بتلك المشاركات.

12 - Tottenham striker Harry Kane has been directly involved in 12 goals in his last 12 Premier League appearances against newly promoted teams (11 goals, 1 assist). Lesson. #TOTWOL pic.twitter.com/GG3O3K4iHM — OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2018

ووضع الهدف كين في المركز السابع عشر ضمن الهدافين التاريخيين للبريميرليج، برفع رصيده إلى 121 هدف حتى الآن.

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ويتخطى الإنجليزي مواطنه ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول صاحب الـ120 هدف.

توتنهام يطمح في تحقيق الفوز على ولفرهامبتون بمساعدة كين، حتى يقترب من ليفربول المتصدر ويقلص الفارق معه إلى 3 نقاط، قبل مواجهة الريدز مع أرسنال بنفس الجولة.