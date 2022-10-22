كين: رونالدو كان سيسجل كرة راشفورد .. ونيفيل: يونايتد أفضل في غيابه

علي رفعت|
Cristiano Ronaldo Manchester United Premier League 19102022Getty
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خلاف بين نجمي مانشستر يونايتد السابقين حول أهمية كريستيانو رونالدو بالنسبة للفريق.

شهد الاستديو التحليلي على شبكة "سكاي سبورت" لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي بعض الخلاف بين الثنائي روي كين وجاري نيفيل حول أهمية كريستيانو رونالدو بالنسبة للشياطين الحمر.

وقال كين: "هل يمكن لراشفورد أن يتحسن قليلًا في اللمسة الأخيرة؟ لقد كانت فرصة كبيرة لأي مهاجم، أعتقد أن رونالدو كان سيسجلها لو كان مكانه".

ورد جاري نيفيل: "يجب أن ينتهي الأمر بهدنة حتى كأس العالم وبعد ذلك يجب أن ينتهي كل شيء بشكل كامل".

وأردف: "لا يوجد الكثير من جماهير مانشستر يونايتد ممن يفضلون مشاركة رونالدو الآن، الفريق أفضل في غيابه".

وأكمل عن عقابه: "بالنسبة لي لم يملك تين هاج أي خيار آخر، هذه هي المرة الثانية التي يغادر فيها الملعب قبل الفريق، هذا غير مقبول".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد تم استبعاده من مواجهة الشياطين الحمر ضد تشيلسي في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي وهي المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

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