كين: رفضت الانضمام إلى ريال مدريد

فضلت التحدي في مكان آخر..

كشف روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، أنه قد رفض الانضمام إلى ريال مدريد في يناير 2005 رغم الإغراء الرياضي الذي تعرض له حينها.

كين كانت علاقته سيئة حينها بالسير اليكس فيرجسون، ويزعم أن اتصالًا قد جرى بينه وبين مسؤولي النادي الملكي، لكنه لم يشعر بالاطمئنان لخوض تجربة بهذا الحجم وقتها.

في نهاية المطاف انضم كين إلى سيلتيك الاسكتلندي في 2006، وخاض معهم 13 مباراة قبل أن يُعلن اعتزاله لكرة القدم بعد مسيرة تاريخية في أولد ترافورد.

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الدولي الأيرلندي في تصريحات له روى قصته مع الريال قائلًا "ريال مدريد عرض عليّ عقدًا لمدة عام ونصف، أبلغني وكيلي بأن إيميليو بوتراجينيو سيحادثني، فأخذت هاتفي معي في كل مكان.".

كما أضاف "بوتراجينيو أخبرنني بأن مجلس الإدارة اختارني ويود التعاقد معي، لقد كان العرض الأكثر جاذبية لي في ذلك الوقت، ولكنني في النهاية رفضت.".

واستطرد "في قرارة نفسي كنت أقول اذهب إلى إسبانيا وعِش هناك لمدة عام ونصف وتعلم لغة جديدة وانظر إلى ثقافة مختلفة، ربما ينتهي بك المطاف أن تُقيم هناك دائمًا.".

وأتم "ولكن عوضًا عن ذلك اتخذت منحنًا سلبيًا، ما منعني من الانتقال هو أن الخوف، الخوف من المجهول، ووضعت حججًا مثل الأسرة واللغة، لم أكن قادرًا حينها على الذهاب لغرف خلع ملابس جديدة والبدء من جديد.".