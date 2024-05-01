"لم أفهمه".. كين يكشف عما فعله بيلينجهام لإرباكه قبل التسجيل في ريال مدريد!

ماذا قال لك قبل ركلة الجزاء؟

سجل المهاجم الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ، هدفًا من ركلة جزاء في التعادل مع ريال مدريد (2-2) على ملعب أليانز أرينا أمس الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبينما كانت النتيجة (1-1) حصل جمال موسيالا على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من لوكاس فاسكيز، وتمكن كين من تسجيلها بنجاح على يمين الحارس أندريه لونين في الدقيقة 57.

وسُئل كين عقب المباراة عما قاله له جود بيلينجهام قبل تنفيذ ركلة الجزاء، فقال: "لأكون صادقًا لا أعرف ماذا قال لي، أخبرني بيلينجهام بشيء قبل التسديد، لكني لا أعرف ما هو تحديدًا".

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وأضاف: "همس بشيء في أذني، لم أسمعه جيدًا، كنت أركز على كيفية تنفيذ ركلة الجزاء، وبالطبع كان يريد تشتيت تركيزي، ولحسن الحظ أنه لم ينجح وسجلت".

يشار إلى أن هاري كين سجل 43 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 43 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، ليتجاوز أفضل سجلاته على الإطلاق.