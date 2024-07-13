كين: أريد استبدال كل أهدافي بلقب واحد وعلينا الحذر من يامال

كين يتمنى أن يحصد أولى ألقابه...

كشف هاري كين، لاعب منتخب إنجلترا أنه يتمنى أن يستبدل كافة ألقابه الفردية التي حققها في مسيرته مع الأندية، مقابل الحصول على أول بطولة له.

وبالرغم من أن كين لديه مسيرة مميزة مع توتنهام، والمنتخب الإنجليزي، وبايرن ميونخ مؤخرًا، إلا أنه لم يحقق أي لقب حتى الآن، والآن جاءت له الفرصة لتحقيق أول الألقاب مع منتخب بلاده.

ويستعد هاري كين، مع منتخب إنجلترا، لمواجهة إسبانيا، مساء يوم غد الأحد في نهائي بطولة يورو 2024، على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

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وقال كين في المؤتمر الصحفي للمباراة: "ليس سرًا أنني لم أحقق أي بطولة حتى الآن في مسيرتي، وبالطبع لو الأمر بيدي لاستبدلت كافة ألقابي الفردية، مقابل لقب جماعي خاصة مع منتخب بلادي".

وتابع: "أعتقد أن الفوز في مباراة الغد سيكون إحساسه مختلف كثيرًا، أنا متعطش لتحقيق أول لقب لي، أنا متفائل بالمباراة".

وعند سؤاله عن لامين يامال لاعب المنتخب الإسباني، قال قائد الأسود الثلاثة: "لامين لاعب رائع، إنه يلعب بدون خوف ويستمتع بذلك، سيتعين علينا أن نكون حذرين في التعامل معه".