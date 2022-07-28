كين إلى بايرن ميونخ .. صفقة منطقية للجميع بمن فيهم رونالدو!

هل يرحل كين من أجل البطولات؟

سوق انتقالات جديد وموسم قادم على الأبواب، والسؤال يتجدد مرة أخرى، أين ينتقل هاري كين إلى فريق جديد من أجل الفوز بالبطولات وإغلاق صفحة توتنهام تمامًا؟

مانشستر سيتي حاول إيجاد الإجابة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث قاتل لجلب المهاجم الإنجليزي إلى ملعب الاتحاد، واللاعب نفسه كافح لاستغلال الفرصة، ولكن طلبات النادي المالية جعلت سيتي ينسحب.

بيب جوارديولا تجاوز الأمر وفاز بالدوري الإنجليزي من دون كين، بل جلب إرلينج هالاند هذا الصيف، ويستمر مهاجم توتنهام في معاناته بالبقاء ودفع ثمن الانتماء للفريق اللندني.

الأمور كانت هادئة طوال هذا الصيف، ولكن يبدو أن أحدهم يحاول إيجاد الإجابة وإنقاذ كين..

"كين باهظ الثمن ولكنه من ألمع المهاجمين في العالم، يمكنه تسجيل الكثير من الأهداف لو لعب بالدوري الألماني ولكنها صفقة صعبة على بايرن ميونخ ولكن دعونا ننتظر ما سيحدث"

هذه كانت كلمات يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ، التي رفض فيها استبعاد إمكانية ضم كين، ولكنه اعترف في نفس الوقت بصعوبة المهمة، للسمعة التي يمتلكها دانييل ليفي رئيس توتنهام في إبعاد الأندية عن لاعبيه..

البديل "الحلم"

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رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة قد يسبب أزمة هجومية لبايرن الموسم القادم، رغم التوقعات بإمكانية الاعتماد على ساديو ماني بهذا المركز، لكن النادي البافاري لم يعتاد على سد الثغرات بهذه الطريقة غير الآمنة.

لو كان يحلم ناجلسمان ببديل لليفاندوفسكي فلن يجد أفضل من كين، لأنه يحمل كل الصفات اللازمة التي تجعله أكثر تكاملًا من نظيره البولندي وأكثر إفادة لمنظومة الفريق.

كين تخطى مرحلة اللاعب الهداف الفترة الأخيرة، وتفوقه لم يقتصر فقط على تسجيل الأهداف واقتناص أنصاف الفرص لزيارة الشباك، بل تحول إلى مهاجم متكامل بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

المهاجم الإنجليزي استفاد من العمل مع جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي، بالمشاركة في جميع مراحل الهجمة منذ بدايتها وحتى النهاية، وأصبح يصنع خطورة من لاشيء ويصنع الأهداف بنفس جودة وكمية تسجيلها.

عمره 29 سنة لذلك هو خيار أصغر سنًا من ليفاندوفسكي صاحب الـ33 عامًا، ويمكنه خدمة بايرن لـ3 أو 4 سنوات على أعلى المستويات لذلك هي فرصة ذهبية يجب على النادي البافاري اقتناصها.

عقد كين الحالي ينتهي بعد عامين، لذلك سيكون من الصعب على إدارة توتنهام طلب مبلغ 171 مليون جنيه استرليني من بايرن مثلما حدث مع مانشستر سيتي الصيف الماضي، لذلك المطالب هذه المرة ستكون أكثر منطقية.

سعر قائد منتخب إنجلترا قد يصل إلى 100 مليون استرليني أو 120 مليونًا، قيمة ليست قليلة خاصة وأن بايرن يحاول تقليص الإنفاق بعد صفقة ماتايس دي ليخت الضخمة، ولكن الأمر يستحق المجازفة للاعب متكامل مثل كين.

خطوة لابد منها

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مسيرة كين تعتبر من ضمن الأغرب في التاريخ، مهاجم بارع وهداف على أعلى مستوى ممكن، أرقامه الفردية مبهرة وإنجازاته الجماعية مثيرة للدهشة والتعجب.

كين سبق أن حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات في 2017 و2019 و2021، وكان الهداف الأفضل في بطولة كأس العالم في روسيا 2018 برصيد 6 أهداف.

ومع ذلك لا يمتلك صاحب الـ29 سنة أي بطولة جماعية طوال مسيرته، ومع دخوله في سن الثلاثين يجب عليه التغيير وعدم الوقوع في فخ البقاء مع توتنهام دون أي ضمانات لتحقيق الألقاب.

ربما نجح سبيرز في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وتبدو الأمور في تحسن مع أنطونيو كونتي، لكن فرصة الفريق في تخطي ليفربول ومانشستر سيتي في المستقبل القريب تبدو مستحيلة.

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لقد حان وقت القفز من السفينة، ويجب على جماهير توتنهام تفهم هذا الأمر، لأن خطوة الانتقال لبايرن ستضع كين في مكانة أخرى قد تجعله مرشحًا للفوز بالكرة الذهبية وستجعل مسيرته أكثر إشراقًا عندما ينظر لها من بعيد بعد الاعتزال.

يمكننا ذكر عشرات بل مئات الأسماء من اللاعبين الذين حققوا بطولات كبرى أكثر من كين وهم أقل بكثير منه، ومن غير المعقول أن يجلس الإنجليزي مع أطفاله بعد إنهاء مسيرته ليتفاخر بمنافسته على المركز الرابع أو كأس الاتحاد الإنجليزي مع توتنهام والاكتفاء بالمنافسة من بعيد بدلًا من تحقيق أكبر البطولات على المستوى المحلي والقاري.

وفي المقابل سنجد أوليفييه جيرو مهاجم ميلان الحالي وآرسنال وتشيلسي سابقًا، يتفاخر بتحقيق الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم، رغم أنه لا يمكن وضعه في مقارنة مع كين بأي شكل من الأشكال، لذلك هي خطوة واجبة لمصلحة كين ولتحقيق المزيد من العدالة.

ماذا يفعل توتنهام؟

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من المفهوم رغبة النادي اللندني في الحفاظ على أفضل لاعبيه مثل سون هيونج مين وهاري كين وغيرهما، ومن المعروف أن مكانة كين كفتى ذهبي لهذا الجيل تبدو مختلفة.

ولكن لو حصل توتنهام على مبلغ 100 مليون جنيه استرليني أو أكثر، سيتمكن النادي الإنجليزي من المضي قدمًا والتعافي من ضربة خسارة كين رغم قسوتها، لأن صاحب الـ29 سنة كان ويظل العنصر الأهم في صناعة الفارق للفريق اللندني.

ولكن بيع النجم الأول لن يكون نهاية العالم لو حدث، قد يتجه سبيرز إلى فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الرائع لقيادة هجوم المدرب أنطونيو كونتي.

صاحب الـ23 سنة يعيش فترة مميزة مع نابولي، بتسجيله 18 هدفًا في 32 مباراة لعبها مع الفريق الإيطالي الموسم الماضي، ويعتبر هدفًا للعديد من الكبار وسعره ربما يصل إلى 80 مليون يورو.

هناك أيضًا تامي أبراهام مهاجم روما المتألق، وكذلك جوناثان دافيد مهاجم ليل، وربما الخيار الذي لا يبدو صعبًا وهو كريستيانو رونالدو الذي يقاتل للرحيل عن مانشستر يونايتد ويمكنه الموافقة على الانتقال لتوتنهام بسبب تواجد الفريق بدوري أبطال أوروبا.

رونالدو يمكنه تقديم التعويض الفوري قصير المدى لرحيل كين وبعدها يمكن التفكير في أهداف مستقبلية الصيف القادم عندما تظهر أهداف أخرى، وصفقة البرتغالي تبدو مغرية لكونتي الذي يحب اللاعب الجاهز على حساب الشباب من نوعية أوسيمين.

رحيل كين إلى بايرن سيكون خدمة هائلة للبرتغالي صاحب الـ37 سنة، لأن سبيرز لا تربطهم عداوة هائلة بمانشستر يونايتد ولأنهم يلعبون في البطولة التي يريد المشاركة بها، ويمكنه قيادتهم لموسم واحد فقط حتى يستقر كل منهما على ما يريد فعله بالمستقبل.

وقد يفكر توتنهام كذلك في الاكتفاء بالوافد الجديد ريتشارليسون كمهاجم صريح، مع تدعيم الهجوم بلاعبين آخرين من العيار الثقيل بمركز الجناح، ولكن الاحتمال الأقرب للحدوث هو الحل الأسهل ببقاء كين وتحطيم أحلامه ليستمر البحث عن إجابة لنفس السؤال، متى يحصل أحد ألمع المهاجمين في العصر الحديث على أي بطولة؟