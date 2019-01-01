رايولا يبحث عودة كين إلى إيطاليا

موسم مخيب للإيطالي في إيفرتون

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن ميلان مهتم بالتعاقد مع المهاجم الإيطالي الشاب مويس كين، لاعب إيفرتون، في انتقالات يناير المقبلة.

كين يعاني في إنجلترا منذ انتقاله الصيف الماضي قادماً من صفوف يوفنتوس مقابل 35 مليون يورو، إذ فشل في تسجيل أي هدف.

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وبحسب "كالتشيو ميركاتو"، فوكيل كين مينو رايولا لا يعجبه وضعيه اللاعب في إيفرتون وابتعاده عن المشاركة مؤخراً، ويبحث نقله في يناير.

واُستبعد كين من لقاء إيفرتون الأخير مع ساوثامبتون بقرار تأديبي من المدرب ماركو سيلفا بسبب تأخره عن اجتماع الفريق.

وتعد واقعة استبعاد كين هي الثانية هذا الموسم بعدما حدث في أمم أوروبا للشباب الصيف الماضي قبل لقاء بلجيكا.

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وذكر تقرير الموقع الإيطالي أن ميلان مستعد للتعاقد مع كين في يناير على سبيل الإعارة لحل مشكلة العقم التهديفي لمهاجميه الموسم الجاري.

ويحتل ميلان حالياً المرتبة الثالثة عشر بالدوري الإيطالي بعد مرور 12 أسبوع.