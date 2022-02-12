كينيدي حياً ومباراة اعتزال .. لوكاكو ضحية وسائل التواصل عقب مأساة المونديال

أربع كرات أضاعها كلفت بلجيكا العبور للدور التالي

لم ترحم وسائل التواصل الاجتماعية روميلو لوكاكو، نجم بلجيكا وإنتر، عقب الفرص السهلة التي أضاعها في لقاء كرواتيا الذي كلف بلاده المونديال.

لاعب النيراتزوري شارك بالشوط الثاني كبديل وأضاع أربع فرص والمرمى شبه خالي بشكل غريب، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي الذي أهل الكروات وأطاح بالبلجيكيين خارج المونديال.

أحد رواد تويتر نشر ملخص لمسات لوكاكو في اللقاء وقال: مباراة اعتزاله، بينما دافع الآخرون عنه وقالوا إن عدم تعافيه من الإصابة لعب دوراً في الحالة الفنية التي ظهر عليها.

لوكاكو لعب ماتش اعتزاله 😂 pic.twitter.com/jBlPDCCGRt — Sheemy (@YSheemy) December 1, 2022

البعض الآخر كان ساخراً بقوة بحق اللاعب المُعار من تشيلسي، إذ قالوا إنه إذا كان قناصاً لكان الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي حياً، وركزوا على السخرية من مهارته في التصويت.

JFK if Lukaku was the shooter pic.twitter.com/paaIfRWVjP — giorgos (@Crazy_Milanista) December 1, 2022

يذكر أن لوكاكو كان غائباً في معظم فترات الموسم الحالي بداعي الإصابة، ولم يلعب مع إنتر إلا قرابة 110 دقيقة بكل المسابقات.