كينيدي حياً ومباراة اعتزال .. لوكاكو ضحية وسائل التواصل عقب مأساة المونديال

لم ترحم وسائل التواصل الاجتماعية روميلو لوكاكو، نجم بلجيكا وإنتر، عقب الفرص السهلة التي أضاعها في لقاء كرواتيا الذي كلف بلاده المونديال.

لاعب النيراتزوري شارك بالشوط الثاني كبديل وأضاع أربع فرص والمرمى شبه خالي بشكل غريب، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي الذي أهل الكروات وأطاح بالبلجيكيين خارج المونديال.

أحد رواد تويتر نشر ملخص لمسات لوكاكو في اللقاء وقال: مباراة اعتزاله، بينما دافع الآخرون عنه وقالوا إن عدم تعافيه من الإصابة لعب دوراً في الحالة الفنية التي ظهر عليها.

البعض الآخر كان ساخراً بقوة بحق اللاعب المُعار من تشيلسي، إذ قالوا إنه إذا كان قناصاً لكان الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي حياً، وركزوا على السخرية من مهارته في التصويت.

JFK if Lukaku was the shooter pic.twitter.com/paaIfRWVjP