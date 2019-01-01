كينيا تقلب الطاولة على تنزانيا بثلاثية

كينيا تحافظ على آمالها في الصعود إلى دور الـ 16 من بوابة أفضل أصحاب المركز الثالث

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق المنتخب الكيني، فوزه الأول في كأس الأمم الأفريقية، على حساب نظيره التنزاني بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الدفاع الجوي، لصالح مباريات المجموعة الثالثة.

المنتخب التنزاني افتتح أهداف اللقاء مبكراً في الدقيقة السادسة، عن طريق سايمون موسوفا، بعد متابعة لتسديدة قوية من زميله ساماتا تصدى لها الحارس، ليضعها موسوفا في المرمى.

وفي الدقيقة 39 تمكن ميشيل أولينجا، من خطف التعادل لصالح كينيا، بعد خطأ دفاعي من الدفاع والحارس، عقب ركلة ركنية لكينيا، ليقابلها أولينجا بمقصية في الشباك.

وسريعاً وفي الدقيقة 42، أعلن ساماتا عن الهدف الثاني لمنتخب تنزانيا، بعد مجهود فردي أكثر من رائع راوغ خلاله أكثر من لاعب ثم سدد بقوة في الشباك.

وفي الدقيقة 64، تمكن أومولو من خطف التعادل لصالح كينيا، بعد ركلة ركنية قابلها برأسية قوية في الشباك.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، سجل أولينجا هدف الفوز لصالح كينيا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لعين فوز منتخب بلاده بالثلاث نقاط الأولى في البطولة.