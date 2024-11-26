دوري الملوك في خطر.. فيجو ورونالدينيو يهددان مشروع بيكيه

ماذا يحدث؟

حقق مشروع دوري الملوك - Kings League الذي أطلقه نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقه قبل عامين، بهدف جذب الجمهور الأصغر سنًا إلى عالم كرة القدم.

ونجحت البطولة في أن تكون بديلًا لكرة القدم التقليدية، بفضل مباريات ذات مدة أقل، مع قواعد جديدة كليًا، وانخراط المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوسع المشروع في أكثر من دولة، قبل أن يطلق Kings World Cup في المكسيك، وهي كأس العالم التي شاركت فيها جميع الفرق الإسبانية، وجميع فرق أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى فرق مدعوة من جميع أنحاء العالم.

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وفي ظل هذا التوسع والانتشار، ظهرت مشروعات أخرى مشابهة تنافس دوري الملوك، مثل "Peoples League في المكسيك، وIcon League بقيادة توني كروس وBaller League بقيادة هاملز وبودولسكي في ألمانيا".

واتبعت Baller League نفس استراتيجية دوري الملوك وقررت التوسع خارج حدودها، حيث أعلنوا عن مسابقات مستقبلية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالتعاون مع عدد من أكبر منشئي المحتوى في العالم.

وفي مقطع فيديو ترويجي لبطولات Baller League، ظهر العديد من أساطير كرة القدم، مثل "جاري لينكر، آلان شيرر، ميكا ريتشاردز، جون تيري، لويس فيجو، ينس ليمان، روبرت بيريز، فريدي ليونجبرج، رونالدينيو"، دون الكشف عن نوع المشاركة التي سيقدمونها في المشروع.