خليفة بوسكيتس؟ كيميش يحسم موقفه من اهتمام برشلونة

النجم الألماني تم ربطه باللعب في إسبانيا مؤخراً

خرجت تقارير في ألمانيا توضح موقف نجم بايرن ميونخ جوشوا كيميش من التقارير التي ربطته بالانتقال إلى صفوف برشلونة في الصيف المقبل.

وقالت تقارير إسبانية أولاً أن الدولي الألماني مطلوب في ريال مدريد لخلافة توني كروس، ثم تم ربطه بتعويض سيرجيو بوسكيتس في صفوف برشلونة عقب قرار الأخير الرحيل بنهاية الموسم.

الصحفي في "سكاي" فلوريان بلاتنبرج، والذي يعد مصدراً موثوقاً فيما يخص الكرة الألمانية، أكد أن كيميش لا يريد مغادرة بايرن ميونخ من الأساس، ولم تحدث أي اتصالات مع برشلونة في الفترة الماضية.

وتم ربط برشلونة بمجموعة لاعبين في الأسابيع الماضية كمرشحين لتعزيز خط الوسط مع رحيل بوسكيتس، إذ لم يكن كيميش اللاعب الوحيد وتم ترشيح أيضاً إلكاي جوندوان من مانشستر سيتي، مارتين زوبيميندي، لاعب ريال سوسييداد، بالإضافة إلى روبن نيفيش، قائد وولفرهامبتون.

ويعيش كيميش موسماً ليس الأفضل على صعيد النتائج مع بايرن الذي خسر السبت من لايبزيج ليصبح مهدداً بخسارة البوندسليجا والخروج بموسم صفري عقب وداع كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.