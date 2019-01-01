كيميش: مباراة لايبزج ستحدد مسار البوندسليجا

صراع مشتعل في ألمانيا على الصدارة

ناقش نجم بايرن ميونخ جوشوا كيميش حظوظ فريقه في الفوز بالبوندسليجا، وحدد الثنائي لايبزج وبوروسيا مونشنجلادباخ كأبرز الخصوم على الصدارة.

وأنهى بايرن الدور الأول ثالثاً برصيد 33 نقطة، بفارق خمس نقاط عن المتصدر لايبزج، ونقطتين عن ملاحقه مونشنجلادباخ.

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وقال كيميش مع موقع البوندسليجا الرسمي: "برأيي لايبزج سيستمر في حصد النقاط، فريق مسيطر، ولذا يجب أن نفعل المثل نحن أيضاً".

وأكمل: "سنلعب معهم في أرضنا بالتاسع من فبراير، ذلك سيكون لقاءاً حاسماً، الوضع كان يمكن أن يسوء أكثر لنا، ولكن المدرب أنقذ الموقف، خصوصاً في المباريات الأخيرة".

وختم: "الآن وقت الراحة وإعادة الشحن،يجب أن نتوقف عن إهدار النقاط، ونضع الضغط على مونشنجلادباخ ولايبزج بالدور الثاني".

وسيسافر بايرن إلى الدوحة لخوض معسكر تدريبي استعدادي قبل انطلاق منافسات الدور الثاني من البوندسليجا الشهر المقبل.